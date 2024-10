BlitzWolf BW-AT4 è stiloso, elegante e costa solo 15€!

Il mondo degli smartwatch e delle smartband è esploso negli ultimi anni, con i brand che propongono dispositivi adatti a tutte le esigenze ma soprattutto a tutte le tasche. Se ancora non possedete un orologio intelligente ma non vedete l’ora di entrare in questo affascinante mondo senza spendere cifre esorbitanti, il nuovo BlitzWolf BW-AT4 è proprio quello che fa al caso vostro.

BlitzWolf BW-AT4: display AMOLED curvo da 1.52″, monitoraggio della salute e microfono

Crediti: Blitzwolf

BlitzWolf BW-AT4 è uno smartwatch con display AMOLED da 1.52″ con design tondo e curvo che, oltre al touch screen, può essere controllato tramite il pulsante e la corona rotante posti sul lato destro del dispositivo. La particolarità di questo smartwatch, tuttavia, risiede nel fatto che, una volta collegato via Bluetooth 5.1 ad uno smartphone (Android o iPhone), è in grado anche di rispondere alle telefonate grazie allo speaker e al microfono integrato.

Il dispositivo è dotato di un chipset JL AC7013A e, oltre a ricevere le classiche notifiche al polso, è anche in grado di monitorare la frequenza cardiaca, la pressione sanguigna, l’ossigeno nel sangue (SpO2) e il sonno. Per gli sportivi, inoltre, è possibile tener traccia di diverse attività come gli allenamenti all’aperto e la corsa, grazie al conteggio dei passi e delle calorie bruciate.

