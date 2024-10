Redmi Watch 5 Lite debutta in Italia: GPS, display AMOLED e TWS in regalo!

Oltre a Redmi Watch 5 Active a 34,9€, Xiaomi ha lanciato in Italia anche la variante superiore Redmi Watch 5 Lite: il prezzo sale (di poco) ma ci sono migliore da non sottovalutare, specialmente per i Mi Fan che puntano ad un’esperienza quasi premium (senza una spesa eccessiva). Inoltre è attiva la promo lancio che ti permette di scegliere un gadget in regalo!

Redmi Watch 5 Lite ufficiale in Italia: prezzo e disponibilità del nuovo smartwatch di Xiaomi

Crediti: Redmi

Il nuovo indossabile Redmi Watch 5 Lite arriva in Italia al prezzo di 52,9€: fino al 14 ottobre è possibile versare un acconto di 1€ per effettuare il preordine del dispositivo. Completando l’acquisto fino al 16 ottobre (ore 23:59), si potrà scegliere un omaggio tra i prodotti elencati al momento di pagamento del saldo residuo. Gli omaggi disponibili includono un paio di auricolari true wireless Redmi Buds 4 Active o Redmi Buds 4 Lite. L’offerta è valida solo su acquisti effettuati esclusivamente nello store online Xiaomi o tramite App.

Crediti: Redmi

Proprio come avvenuto con il modello minore Watch 5 Active, anche in questo caso si tratta di un prodotto lanciato prima in altri mercati ed ora disponibile in Italia. Redmi Watch 5 Lite presenta varie migliorie rispetto alla variante Active e giustificano a pieno il prezzo leggermente maggiore. Il display resta quadrato ma scende a 1,96″; tuttavia si tratta di un pannello AMOLED, quindi qualitativamente superiore e con il supporto all’Always-on Display.

Crediti: Redmi

C’è anche l’aggiunta del posizionamento satellitare GNSS a cinque sistemi; presente all’appello il supporto alle chiamate Bluetooth (con doppio microfono per la riduzione del rumore di fondo), oltre 150 modalità di allenamento, il cardiofrequenzimetro il monitoraggio dei valori di SpO2 e la resistenza all’acqua fino a 5 ATM. La cornice centrale è in NCVM (plastica con texture in metallo lucido), nei colori Black oppure Light Gold, mentre l’autonomia è di circa 18 giorni: si scende a 12 giorni con un utilizzo inteso e a 7 giorni tenendo attivo l’AOD. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

