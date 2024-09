Redmi Watch 5 Lite ufficiale: costa poco ma ha veramente tanto

Xiaomi non è nuova a proporsi come la scelta più conveniente sul mercato, e la presentazione di questo Redmi Watch 5 Lite ne è l’ennesima dimostrazione. Quello lanciato al pubblico è l’ennesimo smartwatch di fascia sì economica ma che porta sul piatto una serie di caratteristiche tecniche che faranno gola a molti in virtù del prezzo a cui vengono offerte.

Redmi Watch 5 Lite è il nuovo smartwatch low-cost di ultima generazione per Xiaomi

Redmi Watch 5 Lite porta avanti la scelta di adottare un design squadrato anziché rotondo, con una scocca certificata 5ATM capace di resistere a immersioni fino a 50 metri di profondità. Nelle due colorazioni Nero e Oro Chiaro, integra uno schermo AMOLED da 1,96″ (410 x 502 pixel) con luminosità fino a 600 nits, modalità Always-On e oltre 200 watchfaces fra cui scegliere.

Nonostante il prezzo contenuto, ha una sensoristica di salute piuttosto completa: non solo il cardiofrequenzimetro classico ma anche SpO2, così come monitoraggio di sonno e stress. Non mancano accelerometro e giroscopio così come software HyperOS, arricchito dal supporto all’assistente vocale Alexa di Amazon grazie a speaker e ai 2 microfoni con supporto alla cancellazione digitale del rumore.

La connettività è di tipo Bluetooth 5.3, c’è il GPS con cui tracciare l’attività disponibile nelle oltre 160 modalità sportive, con un’autonomia che, tramite la batteria da 470 mAh, tocca fino ai 18 giorni. Redmi Watch 5 Lite è disponibile per ora in India al prezzo di 3.999 INR, pari a circa 42€.

