L’espansione di Meta AI continua: quando arriverà in Italia?

Meta ha annunciato oggi una nuova espansione per la disponibilità globale della sua intelligenza artificiale, che arriva oggi in 21 nuovi paesi. Purtroppo, però, ci sono ancora una volta brutte notizie per quanto riguarda gli utenti italiani e in più in generale quelli europei: la compagnia di Zuckerberg, infatti, non sembrerebbe essere ancora riuscita a trovare la quadra per portare Meta AI nel vecchio continente.

L’Europa e l’Italia potrebbero dover aspettare ancora molto prima di provare Meta AI

Meta AI è disponibile da oggi in Brasile, Bolivia, Guatemala, Filippine e Regno Unito, mentre nelle prossime settimane arriverà anche in Algeria, Egitto, Indonesia, Iraq, Giordania, Libia, Malesia, Marocco, Arabia Saudita, Sudan, Tailandia, Tunisia, Emirati Arabi, Vietnam e Yemen. Ancora una volta, quindi, l’espansione non comprende nessun paese europeo.

Nonostante l’intelligenza artificiale di Meta sappia già parlare le principali lingue dei paesi europei, tra cui anche l’italiano, il problema potrebbe essere rappresentato ancora una volta da GDPR e DMA. Proprio come Apple Intelligence, infatti, anche Meta AI ha trovato nell’Unione Europea un ostacolo nell’espansine della sua intelligenza artificiale.

Non possiamo far altro che augurarci che gli sviluppatori possano quanto prima adeguare Meta AI alle leggi vigenti in Europa per rendere finalmente disponibile il prodotto anche nel vecchio continente.

