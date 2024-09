Apple Intelligence in italiano: ecco finalmente il periodo di lancio

Presentata come una delle grandi novità di iOS 18 e iPhone 16, Apple Intelligence non sarà disponibile fino al lancio del primo grande aggiornamento del nuovo sistema operativo, ma alcuni paesi dovranno attendere addirittura il prossimo anno prima di poter usufruire dell’intelligenza artificiale di Apple. A corredo di un precedente annuncio, infatti, la compagnia di Cupertino ha specificato che nel 2025 sarà aggiunto il supporto ufficiale anche per altre lingue e per fortuna questa volta ci sono buone notizie anche per l’Italia.

Apple Intelligence parlerà in italiano nel 2025

Crediti: Apple

Approfittando della scadenza dell’embargo sulle recensioni di nuovi iPhone 16, Apple ha annunciato che nel 2025 l’intelligenza artificiale di Apple Intelligence guadagnerà il supporto ufficiale anche per le lingue come il cinese, francese, giapponese, spagnolo, tedesco, italiano, coreano, porteghese e vietnamita. A partire dal prossimo anno, quindi, l’AI di Cupertino parlerà anche la nostra lingua, ma questo significa che verrà rilasciata anche in Italia? La situazione è un po’ più complessa di così.

Apple, infatti, ha tenuto a specificare che sono ancora in corsi in negoziati con l’Unione Europea e con la Cina in merito proprio all’arrivo dell’intelligenza artificiale all’interno dei paesi che compongono la comunità. Per far sì che Apple Intelligence arrivi nel nostro paese, infatti, Apple dovrà adeguare il servizio al Digital Markets Act e al momento non ci sono date certe per una eventuale risoluzione di questa situazione. Il supporto ufficiale per le principali lingue europee, tuttavia, potrebbe far pensare che la compagnia guidata da Tim Cook sia convinta di riuscire ad adeguare il servizio nel 2025.

Non ci resta quindi che attendere il prossimo anno, per scoprire quando e se Apple Intelligence sarà disponibile anche sugli iPhone, iPad e Mac italiani.

