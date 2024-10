Snapdragon 8 Gen 4 (8 Elite) molto costoso: quanto impatterà sul prezzo degli smartphone

Prepariamoci, perché i top di gamma di prossima generazione saranno mai così tanto costosi, e il motivo si chiamerà Snapdragon 8 Gen 4. O forse dovremmo chiamarlo Snapdragon 8 Elite, il nuovo SoC con cui Qualcomm competerà col Dimensity 9400 di casa MediaTek fresco di presentazione. Questi saranno i microchip che alimenteranno i flagship dei marchi Android che vedremo presentati da ottobre ai primi mesi del prossimo anno, e secondo quanto trapelato in rete avranno costi molto salati.

Snapdragon 8 Gen 4 (8 Elite) e Dimensity 9400: quale sarà il SoC più costoso di sempre

Crediti: Qualcomm

Ne ha parlato su Weibo il noto Digital Chat Station, con un leak che ci rivela che i produttori che vorranno utilizzare il Dimensity 9400 dovranno pagare a MediaTek un prezzo attorno ai 155$ solamente per acquistare il System-on-a-Chip. Ma andrà peggio a chi vorrà affidarsi a Qualcomm, dato che per lo Snapdragon 8 Gen 4 (o 8 Elite) dovrebbe sborsare una cifra di circa 190$. Ecco una cronistoria di quelli che sarebbero i prezzi degli scorsi Snapdragon di fascia alta:

Anno Modello Prezzo 2016 Snapdragon 835 300 CNY (39€) 2017 Snapdragon 845 480 CNY (62€) 2018 Snapdragon 855 550 CNY (71€) 2019 Snapdragon 865 600 CNY (75€) 2021 Snapdragon 870 630 CNY (81€) 2020 Snapdragon 888 1.010 CNY (130€) 2021 Snapdragon 8 Gen 1 1.200 CNY (155€) 2022 Snapdragon 8 Gen 2 1.160 CNY (150€) 2023 Snapdragon 8 Gen 3 1.400 CNY (181€)

Questi che leggete sono costi non ufficiali ma indicati dagli insider, pertanto prendeteli con le pinze. È comunque una realtà consolidata che i chip Qualcomm siano i più costosi in assoluto, con MediaTek che tende a proporsi a prezzi inferiori per attirare le preferenze dei produttori; nel frattempo, a pari potenza, le soluzioni proprietarie come quelle Apple, Samsung Exynos e Huawei Kirin sono solitamente più economiche in quanto prodotte in casa e senza intermediari.

Questo significa che gli smartphone basati su Snapdragon 8 Gen 4 (o 8 Elite) saranno i più costosi da produrre di sempre, anche se bisogna considerare che Qualcomm potrebbe far pagare meno i SoC a quelle aziende partner che ne ordinano un numero sostanzioso. E il motivo per cui questo SoC sarà così tanto costoso lo ha spiegato la stessa Qualcomm.

