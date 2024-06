Preparatevi: i top con Snapdragon 8 Gen 4 saranno costosissimi

Più passa il tempo, più l’industria dei semiconduttori diventa tanto complessa quanto costosa, e in ambito smartphone un microchip come lo Snapdragon 8 Gen 4 alzerà ulteriormente l’asticella. Per seguire l’evoluzione dei telefoni, specialmente alla luce del boom dell’intelligenza artificiale, Qualcomm avrebbe optato per la realizzazione di un System-on-a-Chip che farà gola a molti ma che avrà costi più alti che mai, sia per i produttori che per i consumatori finali.

Ming-chi Kuo spiega perché lo Snapdragon 8 Gen 4 avrà costi mai così alti

Crediti: Qualcomm

La parola va a Ming-Chi Kuo, insider che non si espone molto spesso ma che quando lo fa lo fa con una certa autorevolezza. Nel suo ultimo post, ha affermato che per acquistarlo serviranno circa 190/200$, praticamente il costo di un intero smartphone di fascia medio/bassa per un singolo microchip. Questo significherebbe prezzi più alti del +25/30% rispetto allo Snapdragon 8 Gen 3 che troviamo dentro ai top di gamma della generazione attuale.

La notizia non è nuova ed era già arrivata dalla stessa Qualcomm, che mesi fa aveva messo le mani avanti sugli aumenti di prezzo previsti per il SoC. Sia l’insider che il chipmaker hanno spiegato che una delle principali motivazioni è legata a TSMC, che dopo averlo dato in esclusiva ad Apple fornirà il suo nodo produttivo a 3 nm anche per la controparte Android. Rispetto al processo N3 adoperato per l’A17 Bionic, lo Snap 8 Gen 4 sarà stampato con quello di seconda generazione N3E.

Questo è il motivo per esistono chip come lo Snapdragon 8s Gen 3, una versione leggermente più modesta dell’8 Gen 3 pensato per chi vuole realizzare top di gamma meno costosi. Non meraviglierebbe che venga fatto lo stesso con lo Snapdragon 8 Gen 4, la cui produzione di massa è prevista per il secondo semestre del 2024 e per cui sono comunque previste spedizioni più alte proprio per via del boom degli smartphone AI.

