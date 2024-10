Redmi Watch 5 Active arriva in Italia: costa poco e c’è anche un gadget in regalo!

Dopo il lancio in alcuni mercati Global, ecco che Redmi Watch 5 Active debutta anche in Italia: lo smartwatch economico di Xiaomi arriva ad un prezzo particolarmente appetibile e c’è anche la possibilità di scegliere un gadget in regalo, ma solo per un periodo limitato di tempo.

Redmi Watch 5 Active debutta anche da noi: prezzo e disponibilità in Italia

Crediti: Redmi

Il nuovo indossabile Redmi Watch 5 Active è disponibile all’acquisto in Italia al prezzo di 34,9€: attualmente è in fase di prevendita con una promozione. Basta effettuare il preordine con un deposito di 1€ (fino al 14 ottobre) e poi completare il pagamento entro le ore 23:59 del 16 ottobre. In questo modo si potrà scegliere un omaggio tra i prodotti elencati al momento del saldo residuo. I gadget in regalo disponibili includono il Mi Casual Daypack, il Mi Temperature and Humidity Monitor 2 o Xiaomi WiFi Range Extender N300.

Crediti: Redmi

Per quanto riguarda le caratteristiche principali, Redmi Watch 5 Active è un dispositivo economico ma completo. A bordo troviamo un display LCD quadrato da 2″, con un rapporto schermo/corpo superiore al 70%; l’orologio è disponibile nelle versioni Midnight Black e Matte Silver, in entrambi i casi con uno stile minimalista ed elegante. Presente all’appello il supporto alla chiamate Bluetooth, quindi ci sono sia lo speaker che un doppio microfono con cancellazione del rumore. La funzione di ricezione audio direzionale da 80 cm consente comunicazioni più chiare.

Crediti: Redmi

Lato autonomia è possibile beneficiare di circa 18 giorni con un utilizzo tipico e fino a 12 giorni con un utilizzo intenso. Tra le altre caratteristiche abbiamo oltre 140 modalità di allenamento, la resistenza all’acqua di 5 ATM, i controlli musicali e della fotocamera, il monitoraggio H24 della frequenza cardiaca e il rilevamento del livello di ossigeno nel sangue (SpO2). Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le