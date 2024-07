Meta AI parla finalmente italiano, con tante nuove funzioni

Il mondo delle intelligenze artificiali è in continua evoluzione, con nuovi modelli sempre più potenti che vengono presentati praticamente su base giornaliera. Mark Zuckerberg, celebre CEO di Facebook, per esempio ha presentato in queste ore una nuova versione di Meta AI alimentata da quello che si preannuncia essere il modello più potente realizzato fino ad ora: Llama 3.1 405B. Nonostante l’introduzione di nuove lingue, però, sembra proprio che l’Italia e l’Europa dovranno ancora attendere prima di poter utilizzare questa intelligenza artificiale.

Llama 3.1 405B è il primo modello disponibile apertamente che rivaleggia con i migliori modelli di intelligenza artificiale quando si tratta di capacità in termini di conoscenza generale, orientabilità, matematica, utilizzo di strumenti e traduzione multilingue. L’utilizzo di questo modello in Meta AI consentirà all’intelligenza artificiale di comprendere e rispondere alle domande più complesse degli utenti, in particolare sugli argomenti di matematica e codifica.

Meta AI, inoltre, è ora disponibile in 22 paesi ed è in arrivo in Argentina, Cile, Colombia, Ecuador, Messico, Perù e Camerun in diverse nuove lingue, tra cui francese, tedesco, hindi, italiano, portoghese e spagnolo, mentre altre verranno aggiunte a breve. Nonostante l’intelligenza artificiale parli anche la nostra lingua, tuttavia, non è effettivamente anche disponibile in Italia e in Europa.

Meta AI potrà essere sfruttata, ovviamente, anche tramite WhatsApp, offrendo agli utenti la possibilità di creare una nuova immagine del profilo, oppure modificare quelle già esistenti tramite l’impiego dell’intelligenza artificiale generativa. L’AI potrà essere utilizzata tramite il chatbot ufficiale oppure digitando “/immagina” in una conversazione, per richiamare automaticamente le funzioni di generazione delle immagini.

