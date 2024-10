Redmi Turbo 4 e 4 Pro all’insegna delle grandi prestazioni e super batteria

Sul web sono improvvisamente spuntate nuove informazioni e conferme riguardanti la gamma Redmi Turbo 4, serie di dispositivi improntati principalmente sulle performance. Stando a quanto emerso, i due smartphone sarebbero in produzione ed avranno a bordo processori MediaTek e Qualcomm non ancora presentati al pubblico, ma anche una batteria potenziata.

Redmi Turbo 4 e 4 Pro in arrivo con due chipset inediti (MediaTek e Qualcomm) e una super batteria

Redmi Turbo 3 – Crediti: Redmi

In queste ultime ore un noto insider cinese ha affermato che Redmi ha in programma il lancio dei suoi nuovi dispositivi della gamma Turbo 4 con due chip ancora non ufficiali. Al modello di base sarebbe stato assegnato il Dimensity 8400, mentre al Pro toccherebbe lo Snapdragon 8s Gen 4. Il nome di quest’ultimo è ancora incerto dato il cambio di nomenclatura dello Snapdragon 8 Elite. È stato anticipato inoltre un design con display totalmente piatti e privi di curvature. Redmi Turbo 4 e Turbo 4 Pro dovrebbero avere batterie da oltre 6.000 mAh per un’autonomia da primi della classe ma con un spessore contenuto, grazie alla tecnologia al silicio-carbonio.

L’intenzione del brand cinese è quindi quella di dare continuità alla gamma Turbo. Ricordiamo che l’attuale Turbo 3 è arrivato in Italia come POCO F6 e probabilmente anche i prossimi Turbo 4 e 4 Pro debutteranno a livello internazionale sotto il brand POCO.

