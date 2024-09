Redmi Turbo 4 avrà un SoC d’eccezione: lo svela Xiaomi HyperOS

Gli attuali POCO F6 e F6 Pro sono rebrand dei modelli cinesi Redmi Turbo 3 e K70, quindi è probabile che avremo lo stesso anche con i prossimi dispositivi dei brand partner di Xiaomi. Tornando a Redmi Turbo 4, spunta finalmente una prima “conferma” su quale sarà il chipset a bordo. Si tratta di una soluzione ancora inedita, ma non è difficile immaginare la sua identità: all’interno del codice del software HyperOS è stato avvistato un dispositivo equipaggiato con il processore SM8735. Si tratta proprio del futuro smartphone Redmi, dotato dello Snapdragon 8s Gen 4.

Redmi Turbo 4 con Snapdragon 8s Gen 4: HyperOS svela il SoC del prossimo modello della serie

Crediti: GizmoChina

Non ci sono ancora dettagli sul prossimo Snapdragon ma non è difficile fare delle ipotesi: l’attuale 8s Gen 3 si presenta come un SoC ad alte performance, con tanto di core principale Cortex-X4 (lo stesso del modello di punta 8 Gen 3). Cambia invece la grafica, con una GPU meno potente rispetto a quella della versione top. Probabilmente anche lo Snapdragon 8s Gen 4 avrà degli elementi in comune con il SoC 8 Gen 4: quest’ultimo è in arrivo ad ottobre e ovviamente sarà a bordo di tutti i principali flagship di nuova generazione. Redmi Turbo 4 potrebbe essere il primo con l’inedito 8s Gen 4, ma ovviamente non è ancora certo.

Redmi Turbo 3 – Crediti: Redmi

In merito alle altre caratteristiche dello smartphone (ricordiamo, probabilmente sarà il nostro POCO F7), i leak precedenti fanno riferimento solo ad uno schermo piatto 1.5K e ad una batteria di grandi dimensioni (probabilmente a partire da 5.500 mAh). Il lancio dovrebbe avvenire entro fine anno, pare a dicembre.

