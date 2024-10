Soundcore VR P10 sono le TWS disegnate per Meta Quest 2 (e console), ora a 65€!

Le Soundcore VR P10 sono le cuffie true-wireless di Anker pensate per funzionare appositamente con Meta Quest 2. Grazie ad un adattatore, infatti, queste cuffie possono essere facilmente collegate al visore per la realtà virtuale; inoltre funzionano anche con le principali console e possono essere utilizzate senza problemi anche con lo smartphone. La migliore occasione del momento? Su Geekbuying con un codice sconto dedicato e la spedizione gratis!

Le Soundcore VR P10 sono dotate di Bluetooth 5.2, con driver da 11 millimetri ed un microfono a 4 vie. Sono progettate per avere un’autonomia di circa 6 ore per carica, con la custodia di ricarica in grado di caricarle almeno 4 volte. Queste cuffie true-wireless possono essere sfruttate anche con i normali PC, smartphone o console di gioco. Infatti, nonostante siano disegnate per funzionare con Meta Quest 2 (tramite l’apposito dongle), le cuffie possono funzionare perfettamente anche con altri dispositivi come telefoni, Steam Deck, Switch, PC, PS4 e PS5 (nel caso della console Sony della passata generazione è necessario utilizzare un adattatore USB-C a USB-A).

Le Soundcore VR P10 di Anker sono disponibili in offerta con codice sconto (“NNNIT07249“) su Geekbuying, al prezzo di soli 65€ e con tanto di spedizione gratis. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

