OPPO Find X8 senza segreti: un leak svela quasi tutto!

Prima della fine dell’anno i principali brand cinesi lanceranno i rispettivi top di gamma di nuova generazione, tutti mossi dallo Snapdragon 8 Gen 4 o dal Dimensity 9400. La serie OPPO Find X8 apparterrà al team MediaTek, come già avvenuto con il precedente Find X7 standard, ed ora un corposo leak ci mostra “definitivamente” design e specifiche del modello base.

Immagini dal vivo e specifiche leak di OPPO Find X8: cosa sappiamo sul prossimo top di gamma del brand

Il design di OPPO Find X8 base è ormai chiaro: il dispositivo presenta una cornice in metallo, angoli arrotondati, una cover in vetro ed un ampio modulo fotografico circolare al centro della scocca (con il flash LED posizionato all’esterno). Frontalmente, uno schermo flat con un punch hole centrale. Il top di gamma si mostra in varie immagini dal vivo (leak, da prendere sempre con cautela) e nel frattempo trapela anche la presunta scheda tecnica completa.

Di seguito trovate tutti i dettagli del dispositivo; il lancio sarebbe previsto per la seconda metà di ottobre, insieme al fratello maggiore OPPO Find X8 Pro. Il debutto di X8 Ultra dovrebbe avvenire in un secondo momento; inoltre il super flagship potrebbe restare un’esclusiva cinese (degli altri due sono previste delle versioni Global).

OPPO Find X8 – Scheda tecnica presunta

dimensioni di 7 mm per un peso di 190 grammi

certificazione IP68/69

display OLED BOE da 6,5″ 1.5K+ , refresh rate a 120 Hz , protezione Gorilla Glass (?), PWM Dimming a 2.160 Hz e luminosità di picco fino a 4.500 nit

BOE da , refresh rate a , protezione Gorilla Glass (?), PWM Dimming a 2.160 Hz e luminosità di picco fino a 4.500 nit Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)

Raffreddamento al liquido

SoC MediaTek Dimensity 9400 a 3 nm TSMC

a 3 nm TSMC CPU octa-core (1* Cortex-X925 @ 3.63 GHz + 3* Cortex-X4 @ 2.8 GHz + 4* Cortex-A725 @ 2.1 GHz)

+ 3* Cortex-X4 @ 2.8 GHz + 4* Cortex-A725 @ 2.1 GHz) GPU Immortalis-G925 MC12

16 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB/1 TB di storage UFS 4.0

di storage UFS 4.0 batteria da 5.700 mAh con ricarica da 80W e wireless da 50W

con ricarica da e da fotocamera da 50 + 50 + 50 MP (f/???) con OIS, ultra-grandangolare, teleobiettivo a periscopio LYT-600 (zoom ottico 3X)

(f/???) con OIS, ultra-grandangolare, a periscopio LYT-600 (zoom ottico 3X) selfie camera da 32 MP f/2.0

f/2.0 Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual Frequency GPS, Speaker stereo, Type-C 2.0

Android 15 sotto forma di ColorOS 15

