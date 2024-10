Questo design di Xiaomi 15 è fake: arriva la smentita ufficiale

L’8 e il 9 ottobre arriva su Amazon la Festa delle offerte Prime! Iscriviti al nostro canale Telegram per ricevere in tempo reale tutti gli sconti: non te ne pentirai!

Il lancio della serie Xiaomi 15 si fa sempre più vicino ed è da tempo che si parla del possibile design e delle specifiche che troveremo a bordo. Ora un noto dirigente della casa cinese mette la parola fine ad uno dei possibili look della serie, smentendo categoricamente che si tratti di immagini credibili.

Xiaomi 15/15 Pro: il design visto in queste immagini leak è fake e lo svela la stessa azienda

Xiaomi 14 Pro – Crediti: Xiaomi

Questo look dedicato a Xiaomi 15 Pro è stato avvistato a metà agosto: si tratte delle primissime immagini render del top di gamma, ad oggi smentite da Wang Teng Thomas (uno dei manager di Xiaomi e Redmi) tramite il social asiatico Weibo. Le immagini in questione mostrano uno stile più vicino a quello della serie 13, con un trittico di sensori posizionati in un modulo fotografico squadrato. Stranamente, il dirigente di Xiaomi non ha colto l’occasione per smentire anche gli altri look che circolano in rete.

Il design SMENTITO – Crediti: Techhome

Attualmente i candidati più papabili sono due anche se in realtà potremmo ridurre il tutto ad un’unica alternativa. In questo design vediamo Xiaomi 15 Pro strizzare l’occhio ad Apple, con un modulo fotografico che guarda in direzione degli ultimi iPhone. Infine c’è questo look, trapelato di recente: si tratta del design più credibile di tutti, con una tripla fotocamera in un modulo squadrato, il logo Leica, il flash LED posizionato all’esterno ed un autofocus laser.

Se volete saperne di più sulla serie Xiaomi 15, date un’occhiata al nostro approfondimento dedicato alla gamma. L’uscita è prevista per il mese di ottobre ma al momento manca ancora una conferma ufficiale da parte della casa di Lei Jun. Probabilmente si attende il via libera di Qualcomm, dato che questi dovrebbero essere i primi smartphone con Snapdragon 8 Gen 4.

