OPPO Find X8, X8 Pro e X8 Ultra: dubbi su date e lanci Global

Sono due anni che i top di gamma OPPO non arrivano in Europa, una scelta commerciale che sta per invertirsi con il lancio della serie OPPO Find X8. Lo ha detto a chiare lettere l’azienda cinese, rispondendo alle lamentele della mancata disponibilità di Find X7 fuori dalla Cina: la gamma Find X sta per tornare in Europa, ma gli ultimi rumor ci dicono che sarà così ma non per tutti i modelli.

OPPO Find X8, X8 Pro ed X8 Ultra: ecco quali sarebbero le differenze tecniche

Find X7 Ultra – Crediti: OPPO

Era già trapelato in rete: grazie al sodalizio con MediaTek, la serie OPPO Find X8 debutterà prima che in passato. A differenza delle scorse generazioni, è previsto che stavolta ci siano tre modelli, ma che non tutti esordiscano nello stesso momento. Prima sarebbe il turno di Find X8 e X8 Pro, la cui data di lancio si dice che dovrebbe ricadere nel mese di ottobre, ma qui saltano fuori i primi dubbi.

Innanzitutto, i rumor dicono che Find X8 Global è previsto anch’esso per ottobre, mentre esisterebbe anche Find X8 Pro Global ma di questo modello non si parla per ottobre: che in Europa arrivi successivamente? C’è poi la questione Find X8 Ultra, che per la prima volta in casa OPPO verrebbe presentato dopo, cioè a gennaio 2025. In questo caso, però, è previsto che non ci sia un modello Global, rendendolo esclusivo del mercato locale.

Per quanto inedita, sarebbe una scelta piuttosto comprensibile, vista la fatica che fanno i brand cinesi a vendere in occidente i loro flagship più costosi. Nonostante sia un marchio cinese, OPPO non ha mai avuto prezzi particolarmente e Find X8 Ultra rischierebbe di essere fuori mercato in paesi dove Apple e Samsung hanno la maggioranza nella fascia alta.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le