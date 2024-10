Nothing Phone (2a) riceve Android 15 prima di Phone (2) ed è merito di MediaTek

Il lancio stabile di Android 15 avverrà nel corso del mese di ottobre (in ritardo rispetto al debutto dei Pixel 9, avvenuto ad agosto) ma il software beta è ormai sdoganato, anche con versioni personalizzate da parte dei brand cinesi. Nei giorni scorsi Nothing Phone (2a) ha ricevuto l’aggiornamento a Nothing OS 3.0 Open Beta: un passo avanti importante ma anomalo dato che l’update non è arrivato prima sul modello di punta. Come mai? La risposta arriva direttamente dall’azienda e ha a che fare con MediaTek.

Nothing Phone (2a) con Android 15 in versione beta prima di Phone (2): l’azienda spiega il motivo

Crediti: Nothing

L’annuncio di ufficialità di Nothing OS 3.0 è arrivato a settembre, seguito dal rilascio della Open Beta a inizio ottobre. Il primo smartphone a ricevere questa novità, come anticipato anche in apertura, è Nothing Phone (2a): si tratta a tutti gli effetti del modello “medio” della serie, mentre Phone (2) è il dispositivo di punta della gamma. Questa differenza è visibile anche dal chipset a bordo: il primo adotta il Dimensity 7200 Pro mentre il secondo monta lo Snapdragon 8+ Gen 1, ex SoC di punta targato Qualcomm. Ma come mai il modello maggiore non ha ricevuto la beta di Android 15 per primo?

La risposta arriva direttamente dall’azienda, tramite Akis Evangelidis (Co-Fondatore di Nothing): gli aggiornamento principali di Android arrivano alle compagnie direttamente tramite Qualcomm e MediaTek, dopo che i chipmaker li hanno integrati ed ottimizzati per i rispettivi SoC. Nel caso dei due smartphone del brand, MediaTek è stato più rapido rispetto al rivale statunitense, fornendo con celerità l’update ad Android 15 per Dimensity 7200 Pro. A questo punto Nothing ha preso la sua decisione: anziché ritardare l’uscita del software di Phone (2a) per attendere l’implementazione su Phone (2), la compagnia ha pensato bene di procedere con i lavori per il modello di mezzo, in modo da raccogliere quanti più feedback possibili ed essere pronti al rilascio della stabile entro fine anno.

A proposito del rilascio di Nothing OS 3.0 stabile, non c’è ancora una data ma – come riportato poco sopra – il debutto è atteso entro la fine del 2024. Inoltre il dirigente assicura che il lancio sarà simultaneo, sia per Phone (2a) che per il fratello maggiore Phone (2).

