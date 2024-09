Android 15: Google annuncia la data di roll-out, ed è più tardi del previsto

Aggiornamento 23/09: un nuovo rumor svela quello che sarebbe il giorno di rilascio di Android 15, lo trovate nell’articolo.

Per la prima volta nella sua storia, Google ha deciso di rilasciare i Pixel 9 non con Android 15 bensì ancora con Android 14, lo stesso sistema operativo che esordì con Pixel 8. Fino allo scorso anno, tutti gli smartphone di Google hanno inaugurato la nuova versione di Android, venendo lanciati nello stesso periodo. Stavolta non è andata così, e il fatto che Google abbia annunciato una data ufficiale di rilascio più avanti nel tempo del previsto rimarca questo cambiamento.

Ecco quando Google darà via al rilascio dell’aggiornamento Android 15 sui Pixel

Chi ha partecipato al programma Android 15 Beta sta ricevendo l’aggiornamento Beta Exit, per uscirne e tornare ad Android 14 Stabile; all’interno delle sue note di rilascio, si può leggere quanto segue: “Se stai aspettando l’aggiornamento ad Android 15 Stabile, ti preghiamo di ignorare questo OTA fino ad Android 15, che sarà disponibile a ottobre“.

Ecco un riepilogo delle date di rilascio di Google Pixel e delle versioni di Android:

Versioni Data Smartphone Data Android 1.0 23 settembre 2008 Android 1.1

Android 1.5 Cupcake

Android 1.6 Donut 9 febbraio 2009

27 aprile 2009

15 settembre 2009 Android 2.0 Eclair 27 ottobre 2009 Android 2.2.3 Froyo

Android 2.3.7 Gingerbread 20 maggio 2010

6 dicembre 2010 Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich 19 ottobre 2011 Android 4.3.1 Jelly Bean 9 luglio 2012 Android 4.4.4 KitKat 31 ottobre 2013 Android 5.1.1 Lollipop 4 novembre 2014 Android 6.0.1 29 settembre 2015 Android 7.1.2 Nougat 22 agosto 2016 Google Pixel 4 ottobre 2016 Android 8.1 Oreo 21 agosto 2017 Google Pixel 2 4 ottobre 2017 Android 9 Pie 6 agosto 2018 Google Pixel 3 9 ottobre 2018 Android 10 3 settembre 2019 Google Pixel 4 15 ottobre 2019 Android 11 8 settembre 2020 Google Pixel 5 30 settembre 2020 Android 12 4 ottobre 2021 Google Pixel 6 19 ottobre 2021 Android 13 15 agosto 2022 Google Pixel 7 6 ottobre 2022 Android 14 4 ottobre 2023 Google Pixel 8 4 ottobre 2023 Android 15 Ottobre 2024 Google Pixel 9 13 agosto 2024

Come potete constatare, fino al 2023 il rilascio dell’ultima versione di Android ha preceduto quella dell’ultimo Pixel, dinamica che si è interrotta nel 2024 lanciando prima Pixel 9 di Android 15. Praticamente la situazione si è ribaltata: se prima Android debuttava ad agosto/settembre e i Pixel a ottobre, Pixel 9 sono arrivati ad agosto e Android 15 arriverà a ottobre, si vocifera forse il 15 ottobre.

Il motivo di questo ritardo non è dato saperlo in via ufficiale, ma si vocifera che sia stato scelto così per ultimare i lavori per migliorarne la stabilità. In questi ultimi anni ci stiamo sempre più accorgendo come Google stia dando sempre meno importanza alle release annuali, che in passato erano l’unico mezzo utilizzato per introdurre le sue nuove feature. Specialmente nel caso dei suoi smartphone, che ogni tot mesi ricevono tali novità tramite gli aggiornamenti Pixel Feature Drop.

Per quanto riguarda i possessori di smartphone Android di altri marchi, non è ben chiaro quali saranno le tempistiche: il codice sorgente di Android 15 dovrebbe essere rilasciato a inizio settembre, e a quel punto le varie Samsung, Xiaomi, OPPO, ecc avranno modo di sviluppare i rispettivi major update.

