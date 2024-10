Nothing OS 3.0 Open Beta, parte il roll-out: modelli e date di rilascio

L’8 e il 9 ottobre arriva su Amazon la Festa delle offerte Prime! Iscriviti al nostro canale Telegram per ricevere in tempo reale tutti gli sconti: non te ne pentirai!

Ci avviciniamo al rilascio di Android 15, e conseguentemente a quello di Nothing OS 3.0 Open Beta. Prima ancora del rilascio in versione stabile (che partirà da dicembre), il team di sviluppo software Nothing ha deciso di fornire il proprio major update sotto forma di beta testing aperto a tutti gli interessati.

Nothing OS 3.0 Open Beta: ecco quando arriverà l’aggiornamento e su quali modelli

I possessori di Nothing Phone (2a) possono entrare nel programma Open Beta da oggi, mentre quelli degli altri modelli compatibili dovranno attendere i prossimi mesi.

8 ottobre Nothing Phone (2a)

Novembre 2024 Nothing Phone (2)

Dicembre 2024 Nothing Phone (2a Plus), Phone (1) CMF Phone 1



Ecco il changelog completo per Phone (2a):

Schermata di blocco 🔒 Nuova pagina di personalizzazione della schermata di blocco. Accedi tenendo premuto a lungo la schermata di blocco. 🕰️ Quadranti dell’orologio migliorati. Scegli il tuo stile preferito. 🖼️ Spazio widget ampliato, che ti consente di posizionare più widget sulla schermata di blocco.

Smart Drawer 🤖 Aggiunta la funzionalità Smart Drawer basata sull’intelligenza artificiale per categorizzare automaticamente le tue app in cartelle. Per una migliore organizzazione e un facile accesso. 📌 Per la massima praticità, puoi aggiungere le tue app preferite in cima al cassetto delle app. Non è necessario scorrere.

Quick Settings 🧩 Design dei Quick Settings riconsiderato con un’esperienza di modifica ottimizzata. 🖼️ Design della libreria widget migliorato. 🎨 Immagini aggiornate nelle Impostazioni, tra cui opzioni migliori di Rete e Internet e Bluetooth.

Miglioramenti della fotocamera 📷 Velocità di avvio della fotocamera più rapida nel widget della fotocamera. 🖼️ Tempo di elaborazione della scena HDR ridotto. 📷 Effetti ritratto ottimizzati regolando l’intensità della sfocatura in base alle dimensioni del viso. 🌑 Prestazioni della fotocamera potenziate in ambienti con scarsa illuminazione. 🔍 Visualizzazione del cursore dello zoom migliorata.

Visualizzazione pop-up migliorata 📱 Visualizzazione pop-up mobile per un multitasking più pulito e produttivo. 📐 Ridimensiona facilmente la visualizzazione pop-up trascinando gli angoli inferiori. 📍 Fissa la visualizzazione pop-up sul bordo dello schermo per un accesso rapido. 🔔Visualizza le informazioni senza uscire dall’app corrente. Scorri semplicemente verso il basso sulle notifiche in arrivo per accedere alla visualizzazione pop-up. Abilita tramite Impostazioni > Sistema > Visualizzazione pop-up. 👆 Nuova animazione dell’impronta digitale con stile a matrice di punti della firma.

Altri miglioramenti 🗃️ Aggiunto supporto per la funzione di archiviazione automatica per liberare automaticamente spazio di archiviazione senza rimuovere app o dati dal dispositivo. 🖥️ Condivisione parziale dello schermo per una registrazione dello schermo più efficiente e sicura. Registra solo una finestra dell’app anziché l’intero schermo. 🚀 Aggiornata la procedura guidata di configurazione alla versione 3.0 per un’introduzione più fluida a Nothing OS. ⬅️ Abilitate le animazioni predittive di ritorno per le app che hanno aderito.



Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le