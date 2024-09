Nothing OS 3.0 ufficiale: le novità in arrivo con Android 15

Oltre ad aver annunciato le nuove cuffie Ear (open), oggi è stato il giorno anche per Nothing OS 3.0, il prossimo aggiornamento in parallelo ad Android 15. Anche Nothing ha pronto il suo major update di nuova generazione, e anche se bisognerà attendere più del previsto per il rilascio ne sono state illustrate le novità.

Nothing annuncia l’aggiornamento Nothing OS 3.0 che arriverà assieme ad Android 15

Nothing OS 3.0 è stata rifinita funzionalmente ma anche visivamente, a partire dal miglioramento del motore grafico Dot Animation, con effetti più fluidi e dinamici in tutta la UI, fra cui l’animazione di ricarica, quella del sensore d’impronte e l’app Meteo. Sono stati ritoccati anche l’orologio nella schermata di blocco e la schermata dei Quick Settings, come nel caso del toggle della luminosità automatica integrato nello slider della luminosità.

Parlando di personalizzazione, la nuova UI permetterà di inserire nelle home widget condivisi con opzioni di interazione, fra cui il nuovo widget Countdown per tenere traccia di una data che si sta attenendo; inoltre, la nuova app Galleria offrirà funzioni più avanzate per editing e gestione delle foto. Le migliorie riguardano anche le performance: Nothing OS 3.0 apre le app più velocemente, la gestione di HDR ed effetti Ritratto è il 25% più rapida e il passaggio da foto a Galleria avviene più velocemente di 1,4 volte.

Ovviamente non si poteva non parlare d’intelligenza artificiale: l’app drawer è in grado di ordinare automaticamente le app in categorie, così come le immagini anch’esse categorizzabili in base ai soggetti. Per il 2025 si è parlato anche dell’integrazione di funzionalità di AI generativa, upscaling, aumento della risoluzione e la possibilità di effettuare ricerche sfruttando un linguaggio più naturale e meno robotico.

Come detto a inizio articolo, per ricevere l’aggiornamento Nothing OS 3.0 bisognerà attendere ancora un po’: il programma Open Beta partirà durante il prossimo mese di ottobre, mentre per il rilascio stabile ci sarà da pazientare fino a dicembre; la lista dei modelli compatibili non è ancora stata specificata.

