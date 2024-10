Telegram diventa un Authenticator: ecco come funziona la verifica degli account

Telegram continua ad evolversi offrendo agli utenti nuovi modi di utilizzare quella che non è più una semplice app di messaggistica istantanea, ma un vero e proprio “coltellino svizzero” digitale. Grazie ad un nuovo aggiornamento, infatti, l’app sviluppata da Pavel Durov si propone adesso come Authenticator, ovvero una piattaforma di verifica per gli account di terze parti con la ricezione dei codici OTP.

Telegram si trasforma in una piattaforma di verifica con il nuovo aggiornamento

Crediti: Telegram

Telegram, con l’ultimo aggiornamento disponibile sia per dispositivi mobile che per PC, ha deciso di implementare un sistema di verifica degli account, offrendo agli sviluppatori un metodo più economico per assicurarsi che il numero di telefono utilizzato per i propri servizi appartenga effettivamente all’utente. I classici SMS, infatti, possono diventare particolarmente costosi e in questo modo gli sviluppatori avranno modo di risparmiare accedendo a prezzi più economici tramite Fragment.

Gli utenti che decideranno di utilizzare Telegram come Authenticator avranno accesso ad una chat speciale, denominata “Verification Codes“, dove sarà possibile ricevere e visualizzare tutti i codici OTP ricevuti, con un pulsante per effettuare immediatamente la copia. Il nuovo aggiornamento, inoltre, include anche i regali di stelle tra gli utenti, un’interfaccia di segnalazione migliorata, un nuovo design per le videochiamate su iOS e la generazioni delle chiavi di flusso RTMP su Android.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le