Xiaomi 15 Ultra con modalità cinema 4K e teleobiettivo da 200 MP: ecco le novità del Camera Phone

È da tempo che si parla delle novità della prossima generazione top di Xiaomi e nonostante manchi ancora parecchio all’uscita, si guarda già al prossimo anno con il futuro modello Ultra. Ovviamente ci si aspetta performance stellari, specialmente dal punto di vista del comparto fotografico: Xiaomi 15 Ultra dovrebbe offrire notevoli migliorie ed un noto insider ci rivela quelle che dovrebbero essere le novità della fotocamera.

Nuove indiscrezioni su Xiaomi 15 Ultra: tante novità sulla fotocamera del prossimo top di gamma

Crediti: Xiaomi

Questa non è la prima volta che si parla della fotocamera che troveremo a bordo di Xiaomi 15 Ultra: per ora si tratta in tutti i casi di indiscrezioni da prendere con cautela, anche se ci sono elementi comuni a tutti i leak. Primo su tutti, il nuovo sensore principale in collaborazione con Sony: Xiaomi 13 Ultra e l’attuale 14 Ultra sono stati lanciati con soluzioni da 1″ (IMX989 e LYT-900) mentre il prossimo modulo dovrebbe offrire performance ancora maggiori, specialmente in condizioni di scarsa illuminazione. Da tempo si vocifera di un sensore micro quattro terzi (M4/3, full frame in 4:3) ma resta da vedere se questa sarà la volta buona, dato che i rumor partono da lontano (fin dalle prime voci di 14 Ultra). Leak precedenti fanno riferimento anche alla presenza dell’apertura variabile.

Xiaomi migliorerà la modalità video cinematografica (chiamata MasterCinema) introdotta con l’attuale modello Ultra: questa è limitata a 1080p mentre con il prossimo top di gamma arriverà fino ai 4K. Arriveranno migliorie anche per la modalità Slow Motion ma non ci sono dettagli precisi.

14 Ultra – Crediti: Xiaomi

Le novità continuano anche per il teleobiettivo (a periscopio): come visto anche nei leak delle scorse settimane, a questo giro ci sarebbe un modulo da 200 MP come quello di vivo X100 Ultra e Honor Magic 6 Ultimate. Tuttavia il sensore di Xiaomi avrebbe una marcia in più, ossia lo zoom 10X (mentre Xiaomi 14 Ultra si ferma ad uno zoom 5X). Precisamente la fotocamera offrirà 6 scatti anziché 5 come avviene attualmente (ossia 0,5X, 1X, 2X, 3,2X, 5X con l’aggiunta dei 10X). Infine ci sarebbe una gradita aggiunta anche per la selfie camera, con il sensore dedicato agli autoscatti che salirebbe a 50 MP (rispetto ai 32 MP di 14 Ultra).

Quando esce Xiaomi 15 Ultra?

Al momento l’uscita di Xiaomi 15 Ultra è ancora lontana: la versione cinese dovrebbe debuttare a gennaio 2025 mentre per gli utenti Global bisognerà pazientare fino al MWC, ossia a marzo. Ricordiamo che per ora si tratta solo di indiscrezioni e che da parte della compagnia cinese tutto tace. Prima di poter mettere gli occhi sul modello Ultra ci sarà da attendere: entro fine 2024 ci sarà il lancio cinese di Xiaomi 15 e 15 Pro. L’intera serie sarà mossa dallo Snapdragon 8 Gen 4, il prossimo SoC di punta realizzato da Qualcomm (che sarà presentato ad ottobre).

