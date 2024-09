Bluetooth 6.0 ufficiale: sarà più facile trovare i dispositivi smarriti

È di questi giorni l’annuncio ufficiale da parte dell’ente Bluetooth SIG con cui viene reso ufficiale il nuovo standard di comunicazione Bluetooth 6.0. Sono passati quasi 8 anni da quando avvenne il passaggio dal Bluetooth 4 al Bluetooth 5, e dinnanzi ci aspetta una nuova versione che punta soprattutto a migliorare la capacità di ritrovare i dispositivi smarriti.

Ecco tutte le novità annunciate che arriveranno con la tecnologia Bluetooth 6.0

La principale novità del Bluetooth 6.0 si chiama Bluetooth Channel Sounding, e porta con sé quella che il Bluetooth SIG definisce una “vera consapevolezza della distanza“. In maniera similare alla connettività Ultra Wideband che utilizza Apple con i suoi iPhone, Apple Watch e AirTag, Channel Sounding permetterà di localizzare gli oggetti smarriti (a patto che siano compatibili) con una precisione centimetrale.

Qualora il dispositivo con Bluetooth 6.0 venga utilizzato come chiave digitale per automobili e serrature smart, questa feature farà sì che solo gli utenti autorizzati che si trovano in uno specificato raggio di distanza possano aprirle.

Quando vedremo i primi smartphone con Bluetooth 6.0? È ancora presto per dirlo, ma se si considera che Bluetooth 5.0 venne annunciato nel 2016 e debuttò su Samsung Galaxy S8 nel marzo 2017, probabilmente dovremo attendere la prima metà del 2025 per il suo esordio.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le