Redmi Note 14: la nuova serie di Xiaomi ha una data ufficiale

Si torna a parlare di Xiaomi e della nuova serie di mid-range in arrivo a settembre, questa volta con buone notizie. Redmi Note 14 e i fratelloni Note 14 Pro e 14 Pro+ hanno finalmente una data di presentazione, anche se per il momento riguarda solo il mercato cinese. Un passo avanti importante, mentre noi dovremo pazientare ancora qualche mese (probabilmente).

Redmi Note 14, 14 Pro e 14 Pro+: ufficiale la data di presentazione della nuova serie di mid-range Xiaomi

Crediti: Redmi

La data di presentazione di Redmi Note 14 e dei modelli Note 14 Pro e 14 Pro+ è fissata per il 26 settembre, al momento solo in patria. Ricordiamo che lo stesso giorno si terrà la presentazione della gamma Xiaomi 14T, in questo caso nei mercati internazionali (Italia compresa). Tornando ai nuovi Redmi, gli ultimi teaser confermano alcune migliorie: per prima cosa ci saranno vetri protettivi Gorilla Glass Victus 2 (di ultimissima generazione, ma non sappiamo se per l’intera gamma o solo per la versione Pro+); inoltre migliora anche la resistenza all’acqua con una tripla certificazione (IP66, IP68 e IP69). Sicuramente non mancheranno altre conferme ufficiali nel corso dei giorni che ci separano dall’uscita dei mid-range.

Xiaomi ha mostrato anche il nuovo design della serie: Redmi Note 14 introduce uno stile tutto nuovo, con un modulo fotografico centrale squadrato. In merito alle specifiche si vocifera di soluzioni Dimensity 6100+, Snapdragon 7s Gen 3 e Dimensity 7350, rispettivamente per i modelli standard, Pro e Pro+. Tutti dovrebbero offrire schermi AMOLED 1,5K, mentre solo i fratelli maggiori Pro avrebbero pannelli con bordi curvi. Tra le altre caratteristiche una fotocamera da 50 MP e il supporto alla ricarica da 90W (almeno per quanto riguarda il Pro).

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le