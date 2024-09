Redmi Note 14: Xiaomi svela il design della nuova serie

La nuova serie Redmi Note 14 di Xiaomi si avvicina. Gli smartphone appartenenti al sub-brand dell’azienda cinese sono stati oggetto di diversi rumor nell’ultimo periodo e avranno l’arduo compito di continuare a portare in alto le vendite. Di recente infatti fu proprio Xiaomi ad ufficializzare i numeri relativi agli ultimi 10 anni, i quali hanno fatto registrare oltre 400 milioni di smartphone venduti. Questa volta a battere un colpo è stata proprio Redmi che tramite il suo account ufficiale su Weibo ha annunciato l’arrivo della nuova gamma mostrando la prima immagine ufficiale.

Redmi Note 14: la prima immagine ufficiale annuncia l’arrivo per la prossima settimana

Crediti: Redmi, Weibo

In un post pubblicato sul noto social cinese, Redmi ha ufficializzato il design dei suoi nuovi dispositivi e anche il periodo in cui verranno presentati. I nuovi Redmi Note 14 e 14 Pro sono stati annunciati con una frase chiara e tonda: “Ci vediamo la prossima settimana“. Al momento dunque non si ha una data precisa ma almeno il sub-brand ha fornito una collocazione temporale all’evento che svelerà ufficialmente la line-up.

Inoltre c’è finalmente una prima immagine ufficiale che non lascia più spazio ad alcun dubbio sull’estetica dei prodotti. Il render mostrato conferma dunque quanto visto sul web in occasione delle ultime indiscrezioni trapelate. È presenta l’area dedicata alle tre fotocamere detta “squircle” siccome assume la forma di un quadrato stondato negli angoli, col flash LED posizionato simmetricamente.

Come detto, sul palco dovrebbero arrivare due telefoni, entrambi con il 5G e migliorati in merito a resistenza agli urti e all’impermeabilità. La prima differenza estetica è percepibile ad occhio nudo osservando l’immagine: rispetto all’altro, il terminale colorato di bianco ha delle fotocamere sporgenti singolarmente.

Come recitano le voci spuntate in rete recentemente, il modello base dovrebbe essere equipaggiato con un processore Dimensity 6100+ e una ricarica da 45W, mentre il modello Pro dovrebbe presentarsi al pubblico con uno Snapdragon 7s Gen3 e con una ricarica da 90W. In realtà si vocifera anche di Redmi Note 14 Pro+, versione che arriverebbe con un chip Dimensity 7350 e con un comparto fotografico da 50 + 8 + 2 MP. Al momento però di conferme ufficiali non ce ne sono. Fatto sta che ora si entra nel vivo. L’attesa cresce sempre di più e si attendono indicazioni sulla data ufficiale già nei prossimi giorni.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le