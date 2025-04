Amazon rinnova l’app ufficiale: nuovo design per uno shopping più piacevole

In questi giorni Amazon ha annunciato un nuovo aggiornamento per l’app ufficiale che introdurrà un design che renderà ancora più piacevole l’esperienza dello shopping sulla più popolare piattaforma di e-commerce al mondo.

Suggerimenti personalizzati e navigazione migliorata grazie alla nuova app di Amazon

Crediti: Canva

In arrivo su iOS e Android, la nuova interfaccia dell’app ufficiale di Amazon metterà a disposizione di tutti gli utenti un’esperienza di shopping ancora più personalizzata e facile da navigare. Con la funzionalità “Vetrina“, posizionata nella parte alta della home page, è possibile visualizzare tutti i prodotti cercati in precedenza e prendere ispirazione per quelli nuovi grazie alle offerte. Scorrendo la pagina, invece, sarà possibile trovare collezioni di prodotti suddivise in base ad argomenti o interessi.

Con l’intelligenza artificiale, inoltre, l’app sarà in grado di fornire suggerimenti sui prodotti in base agli interesse degli utenti. Con un’esperienza personalizzata, infatti, sarà ancora più semplice e veloce trovare il prodotto che si sta cercando. La nuova interfaccia è attualmente in fase di test e il rollout verrà esteso a più utenti nel corso delle prossime settimane.

