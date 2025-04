Come scatta CMF Phone 2 Pro? Ecco i primi sample fotografici

Manca poco al lancio di CMF Phone 2 Pro, ma i teaser da parte del sub-brand di Nothing continuano ad invadere i social. Dopo aver visto il peculiare design dello smartphone, sembra essere finalmente arrivato il momento di parlare del comparto fotografico che in questa nuova versione guadagna un sensore in più. CMF, infatti, ha condiviso sui social i primi sample fotografici per mostrare agli utenti come scatta il nuovo smartphone.

Triplo sensore, ma niente OIS? Ecco i sample fotografici di CMF Phone 2 Pro

Crediti: CMF Crediti: CMF Crediti: CMF Crediti: CMF

In questi giorni CMF ha condiviso sui social le prime quattro fotografie scattate con l’inedito CMF Phone 2 Pro, mostrando dettagli incredibilmente nitidi e colori brillanti. Non ci sono, però, informazioni sull’hardware: per il momento, infatti, sappiamo soltanto che lo smartphone sarà dotato di un comparto fotografico da tre sensori con flash LED, ma i dettagli attualmente scarseggiano.

Stando alle indiscrezioni, CMF Phone 2 Pro dovrebbe essere dotato di una configurazione da 50 + 50 + 8 MP, con sensore ultrawide e telescopio 2x, ma senza la stabilizzazione ottica OIS. Per il momento, tuttavia, si tratta di un semplice leak e bisognerà necessariamente attendere il prossimo 28 aprile per scoprire a pieno il comparto fotografico di questo nuovo smartphone.

