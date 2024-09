Redmi Note 14 Pro sarà il primo con questo nuovo Snapdragon: ecco le specifiche

Manca poco all’uscita della nuova famiglia di medio gamma Xiaomi e a distanza di una manciata di giorni si intensificano i leak. Stavolta tocca a Redmi Note 14 Pro, il fratello di mezzo: ecco cosa possiamo aspettarci dal nuovo smartphone della gamma, che promette varie migliorie in termini di specifiche e resistenza.

Redmi Note 14 Pro senza segreti: trapelano le specifiche del prossimo medio gamma Xiaomi

Crediti: Redmi

Il nuovo medio gamma di Xiaomi è quasi ufficiale ed ora ecco fare capolino le specifiche tecniche complete, almeno sotto forma di leak. La casa cinese ha confermato la data di presentazione, il design, la presenza di un vetro Gorilla Glass Victus 2 e dell’impermeabilità IP68. Intanto un insider asiatico ha pubblicato tutti i dettagli del prossimo Redmi Note 14 Pro, a pochi giorni dal debutto. Ovviamente il tutto va preso con cautela, ma c’è da dire che si tratta di specifiche plausibili e in alcuni punti in linea con le indiscrezioni precedenti. Il medio gamma dovrebbe essere il primo con Snapdragon 7s Gen 3, chipset pensato per la fascia mid-range avanzata. Il display sembra essere lo stesso di Redmi Note 13 Pro, idem per la selfie camera e la ricarica rapida; cambia il comparto fotografico e migliora la resistenza all’acqua mentre lato software arriverà direttamente con HyperOS (e Android 14, pare).

Redmi Note 14 Pro – Scheda tecnica presunta

Dimensioni di ??? mm per 190 grammi

Certificazione IP68

Display AMOLED da 6,67″ 1.5K+ (2.712 x 1.220 pixel) con refresh rate a 120 Hz , campionamento del tocco a 2.160 Hz, profondità colore a 12 bit, PWM Dimming da 1.920 Hz, luminosità di picco di 2.500 nit, Gorilla Glass Victus 2

da (2.712 x 1.220 pixel) con refresh rate a , campionamento del tocco a 2.160 Hz, profondità colore a 12 bit, PWM Dimming da 1.920 Hz, luminosità di picco di 2.500 nit, Gorilla Glass Victus 2 Lettore d’impronte sotto il display

Raffreddamento passivo

SoC Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (1 x 2,5 GHz A720 + 3 x 2,4 GHz A720 + 4 x 1,8 GHz A520)

+ 3 x 2,4 GHz A720 + 4 x 1,8 GHz A520) GPU Adreno 810

8/12/16 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 128/256/512 GB di memoria UFS 3.1 non espandibile

di memoria UFS 3.1 non espandibile Batteria da 5.500 mAh con ricarica rapida da 67W

con ricarica rapida da Fotocamera da 50 + 12 + 2 MP (f/???) con stabilizzazione OIS, ultra-wide e macro

(f/???) con stabilizzazione OIS, ultra-wide e macro Selfie camera da 16 MP (f/???)

(f/???) Supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, NFC, USB Type-C, mini jack cuffie, speaker stereo

Sistema operativo Android 14 con HyperOS

