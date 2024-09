Redmi Buds 6 Play ufficiali: le nuove TWS compatte di Xiaomi costano solo 12€

La nuova serie di auricolari true wireless economici di Xiaomi si arricchisce con una nuova aggiunta e questa volta il prezzo è davvero stracciato. Le Redmi Buds 6 Play sono le TWS low cost da prendere al volo, le cuffiette da battaglia perfette: compatte, minimali, complete a tutto tondo (per la fascia di prezzo) e in vendita ad una cifra irrisoria!

Redmi Buds 6 Play: caratteristiche, prezzo e disponibilità delle nuove TWS low cost di Xiaomi

Crediti: Redmi

Dopo il modello Buds 6 Active e la recente versione con ANC (Buds 6 Lite), la gamma si completa – per il momento – con le ultime Redmi Buds 6 Play. Sono le TWS più economiche del trittico, dotate di specifiche e caratteristiche essenziali ma che non fanno una piega. Gli auricolari dono dotati di driver dinamici da 10 mm e presentano un design compatto (senza stelo), con indossabilità in-ear. La custodia di ricarica presenta un’apertura orizzontale e lo stile generare è tipicamente minimal (come Xiaomi ci ha abituato da sempre).

Le cuffiette appaiono comode e leggere, con un peso di soli 3,6 grammi. Tra le altre caratteristiche troviamo 5 modalità di equalizzazione preimpostate, il supporto a Google Fast Pair, la riduzione del rumore AI per le chiamate ed una batteria a lunga durata. In termini di autonomia le TWS offrono circa 7,5 ore di riproduzione (con batterie da 57 mAh), che salgono a 36 ore contando anche la custodia (600 mAh). Quest’ultima supporta la ricarica rapida (tramite Type-C): bastano 10 minuti di carica per 3 ore di riproduzione musicale. I comandi avvengono tramite controlli touch e lato connettività trova spazio un chip Bluetooth 5.4. Per concludere, si tratta di TWS con certificazione IPX4 (contro schizzi di acqua e sudore).

Crediti: Redmi

Gli auricolari true wireless Redmi Buds 6 Play sono stati annunciati tramite il sito ufficiale Global ma Xiaomi non ha ancora svelato il prezzo. Poco male dato che le TWS sono già acquistabili su AliExpress a soli 12,3€ (in offerta lancio, ovviamente potrebbe terminare in qualsiasi momento). Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

