Redmi Buds 6 Active (Vitality) sono le TWS dell’estate: solo 21€ per BT 5.4 e 30 ore di autonomia!

I nuovi auricolari true wireless super economici di Xiaomi arrivano anche per noi occidentali. Tutto grazie a Banggood e ovviamente non poteva mancare una offerta lampo: le TWS Redmi Buds 6 Active (conosciute anche come Vitality Edition) sono una soluzione completa a tutto tondo, in vendita a prezzo stracciato!

Codice sconto Redmi Buds 6 Active (Vitality Edition): gli auricolari TWS con Bluetooth 5.4 a meno di 20€

Crediti: Redmi

Dopo il lancio in Cina, le nuove Redmi Buds 6 Active (o Vitality Edition) arrivano anche alle nostre latitudini: si tratta del modello asiatico, disponibili in offerta su Banggood con una offerta lampo dedicata. Il prezzo è super conveniente (solo 20.99€), con spedizione ad una cifra irrisoria (solo 0,35 centesimi e senza spese doganali).

Crediti: Redmi

Le Redmi Buds 6 Active rappresentano il punto di accesso al mondo audio di Xiaomi: si tratta di un paio di auricolari true wireless dal rapporto qualità/prezzo imbattibile. Le funzionalità sono basilari (manca l’ANC, ad esempio) ma in compenso abbiamo un look accattivante, fino a 30 ore di autonomia (contando anche la custodia), la ricarica rapida (1 ora di musica con 10 minuti di carica) e il Bluetooth 5.4. Quest’ultimo garantisce la massima stabilità nella connessione ma le caratteristiche interessanti non finiscono qui: il doppio microfono incorporato sfrutta la tecnologia di cancellazione del rumore del vento per migliorare l’audio in chiamata mentre i driver dinamici da 14,2 mm offrono tanta qualità e bassi potenti. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un’occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato a Banggood! Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le