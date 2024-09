Redmi Buds 6 Lite ufficiali ad un prezzo assurdo: TWS con ANC a soli 20€!

I nuovi auricolari true wireless di Xiaomi debuttano a sorpresa tramite il sito ufficiale del brand. Le TWS Redmi Buds 6 Lite hanno tutte le carte in regola per diventare un best buy nella categoria: caratteristiche di tutto rispetto (con tanto di ANC) ed un prezzo decisamente ghiotto, con un look essenziale e fresco.

Redmi Buds 6 Lite: tutto su caratteristiche, prezzo e disponibilità dei nuovi auricolari true wireless economici di Xiaomi

Crediti: Xiaomi

Rispetto alla Redmi Buds 6 Active, la nuova aggiunta alla gamma perde il Bluetooth 5.4 ma guadagna la cancellazione attiva del rumore ANC fino a 40 dB. Si tratta di una caratteristica da non dare per scontata, specialmente vista la fascia di prezzo. Le TWS Redmi Buds 6 Lite offrono un’indossabilità in-ear, montano driver in titanio da 12,4 mm e sono dotate di doppio microfono con la riduzione del rumore AI durante le chiamate. Tramite l’app di Xiaomi è possibile scegliere tra 4 impostazioni di equalizzazione (più una personalizzabile) mentre lato autonomia si parla di circa 7 ore e fino a 38 ore di riproduzione, sfruttando anche la custodia.

Crediti: Xiaomi

Rispetto alle precedente Buds 4 Lite abbiamo un design ridisegnato (ora l’apertura è verticale) ed uno stile più fresco e meno cheap, un corpo leggero e tre colorazioni (Bianco, Blu e Nero). La parte frontale ospita una luce LED mentre sotto la custodia trovano spazio una porta USB-C ed il pulsante fisico per l’accoppiamento. Non manca il supporto AAC ed un chip per la connessione tramite Bluetooth 5.3.

Crediti: Xiaomi

I nuovi auricolari true wireless Redmi Buds 6 Lite sono stati lanciati in vari paesi europei: in Spagna sono acquistabili tramite Amazon, al prezzo di 19,9€ (con 6€ di spedizione, basta effettuare l’accesso con il vostro solito account Amazon). Le TWS economiche di Xiaomi sono attualmente in fase di preordine, con disponibilità a partire dal 26 settembre. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le