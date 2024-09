Xiaomi presenta Redmi Projector 3: il proiettore Full HD economico con HyperOS

Sappiamo bene che Xiaomi non produce soltanto smartphone, tablet e wearable, ma è anche molto attiva nel settore dell’intrattenimento domestico. A sostenere questa tesi, infatti, arriva oggi in Cina il nuovo Redmi Projector 3: una soluzione particolarmente economica per chi ha la passione del cinema e non vede l’ora di costruire una piccola sala cinematografica direttamente in casa.

Xiaomi Redmi Projector 3: tutto quello che c’è da sapere

Crediti: Xiaomi

Xiaomi Redmi Projector 3 è un proiettore con risoluzione Full HD 1080p (1920 x 1080 pixel), che offre una luminosità massima di 260 CVIA lumen per garantire una visualizzazione dell’immagine sempre nitida ed accurata. Grazie al sensore di distanza laser ToF con intelligenza artificiale, il dispositivo può vantare le funzioni di auto-focus e correzione trapezoidale automatica, proiettando uno schermo tra i 55″ e 110″ con un ratio di 1.2:1.

Il proiettore è alimentato da un chipset Amlogic T950D4 con CPU quad-core, affiancato da 1.5 GB di RAM e 32 GB di spazio di archiviazione per conservare in memoria app e contenuti multimediali grazie al sistema operativo HyperOS. Il dispositivo è certificato SGS per l’emissione di luce blu, mentre è dotato anche di due speaker da 5W, Wi-Fi 5, porta USB 2.0 e HDMI (ARC).

Xiaomi Redmi Projector 3 è disponibile da oggi in Cina al prezzo di circa 130€ (999 yuan). Al momento non sappiamo se la commercializzazione di questo nuovo prodotto avverrà anche nel resto del mondo e di conseguenza in Italia.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram, che visualizzate qui in basso con le ultime offerte, e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo!⭐️ Scopri le