Quanto è resistente iPhone 16 Pro Max? Il top di Apple è promosso

I nuovi iPhone sono finalmente arrivati sul mercato ma al momento ciò che interessa è capire come effettivamente si comportino i nuovi smartphone di Apple, sia in termini di prestazioni che di resistenza. A mettere le mani per primo sul top di gamma assoluto iPhone 16 Pro Max è stato come sempre il noto youtuber JerryRigEverything, il quale ha spinto il dispositivo al limite con diverse prove estreme.

iPhone 16 Pro Max torturato da JerryRigEverything: ecco com’è andato il duro test di resistenza

Crediti: JerryRigEverything @ YouTube

Neanche il tempo di arrivare sul mercato lo scorso 20 settembre che l’ultimo flagship di Cupertino è già finito nelle perfide mani di JerryRigEverything. Il “torturatore seriale” di smartphone ha sottoposto il prodotto a diversi test. Questa volta, neanche il cavo di ricarica telato è rimasto intatto: il taglierino lo ha infatti tranciato in due. Passando allo smartphone, invece, il primo elemento ad esser messo a dura prova è stato il nuovo tasto di controllo per la fotocamera. Rivestito in vetro zaffiro, quest’ultimo ha resistito alle temutissime e affilatissime punte di Jerry fino al livello 8 della scala Mohs, ottenendo dunque un gran risultato.

Crediti: JerryRigEverything @ YouTube

Subito dopo è arrivato il turno del bel display OLED ProMotion che quest’anno è cresciuto fino a 6,9″ di ampiezza. A quanto pare il rivestimento Ceramic Shield riesce a resistere almeno fino al grado 6 della scala Mohs: è proprio qui che comincia a riportare alcune striature che si intensificano passando al grado 7, restando dunque più o meno in linea con quanto visto sugli altri smartphone di alta fascia.

Crediti: JerryRigEverything @ YouTube

Lo stesso discorso non vale per il titanio che riveste il frame di contorno: questo, con l’uso di un taglierino, si riga molto facilmente. Si cambia subito registro passando invece al test del display alle alte temperature. Qui iPhone 16 Pro Max mostra un’ottima resistenza, almeno per quel che riguarda il touchscreen che infatti continua a funzionare sebbene il rivestimento esterno si consumi al contatto col calore.

Per concludere, ecco la prova regina, quella che ha sancito una gran differenza rispetto al 15 Pro Max dello scorso anno: il bend test. Impugnato lo smartphone con entrambe le mani, lo youtuber ha cercato di piegarlo riscontrando un’ottima resistenza sia del titanio che del vetro posteriore, il quale in occasione del vecchio top di Apple andò in frantumi. Sembra non esserci nulla da dire infine: il flagship della linea iPhone 16 supera l’arduo test alla grande e con sensibili miglioramenti rispetto al modello precedente.

