Un primo sguardo a Huawei Watch GT 5: eccolo nelle immagini leak

Dopo il lancio di Mate XT, il primo smartphone tri-pieghevole al mondo, il colosso tecnologico cinese presenterà qualcosa ci decisamente più “normale” anche se questo non significa necessariamente più “sobrio”. Huawei Watch GT 5 si mostra per la prima volta: le immagini render leak mostrano un design collaudato ma sempre d’effetto, con uno stile davvero unico!

Huawei Watch GT 5 si mostra nelle prime immagini leak: ecco com’è fatto il nuovo smartwatch, in arrivo a settembre

Crediti: Spillsomebeans

Il lancio di Huawei Watch GT 5 è fissato per il 19 settembre: la compagnia asiatica non ha ancora confermato esattamente quali e quanti dispositivi saranno presentato durante questo evento e le immagini trapelate in queste ore fanno riferimento solo alla nuova gamma GT. In base a quanto emerso ci sarebbero ancora una volta due smartwatch (come avvenuto per Watch GT 4), ossia uno da 46 mm ed uno più compatto, da 41 mm. Ritorna la scocca ottagonale e questa volta anche per il modello minore, anche se comunque quest’ultimo avrà forme più aggraziate e meno spigolose del fratello maggiore. (resta un corpo circolare, mentre la cornice ottagonale è limitata all’area intorno al display).

Crediti: Spillsomebeans Crediti: Spillsomebeans

Entrambi gli orologi sarebbero dotati di una corona rotante ed un secondo pulsante fisico (dal profilo piatto). Il corpo dovrebbe essere nuovamente in acciaio inossidabile, con resistenza all’acqua fino a 5 ATM. Secondo i leak ritroveremo schermi AMOLED da 1,43″ e da 1,32″ (466 x 466 pixel) e anche l’autonomia resterebbe invariata (con 7/14 giorni di utilizzo). Huawei potrebbe aver optato per un approccio più conservativo, introducendo come novità importante solo la nuova tecnologia TruSense (che promette notevoli miglioramenti e la massima precisione nella misurazione dei parametri legati a salute e fitness).

Crediti: Spillsomebeans

Il debutto della serie è fissato per il 19 settembre insieme ad altre novità del brand come Huawei MatePad 12X e in base ai teaser e a varie indiscrezioni pare che ci sarà spazio anche per Watch Fit 4 e Watch D2.

