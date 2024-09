Popolarità in calo per iPhone 16 Pro: ecco il modello più desiderato

Sono passati pochi giorni dall’apertura dei pre-ordini di iPhone 16, che arriveranno sul mercato soltanto il 20 settembre, ma alcuni analisti hanno già avuto modo di fare una stima di quello che potrebbe essere il modello più popolare dell’anno. Ancora un volta, gli utenti Apple sembrano prediligere gli schermi più grandi, ma la richiesta di nuovi iPhone sembra essere molto inferiore rispetto allo scorso anno.

iPhone 16 Plus torna ad essere popolare, ma il Pro Max è sempre il più desiderato

Crediti: Ming-Chi Kuo

Ming-Chi Kuo, popolare analista di settore, ha pubblicato sul proprio blog una prima stima dei dati di vendita di nuovi iPhone 16, con alcune sorprese per la richiesta dei modelli. iPhone 16 Plus, infatti, sembra aver guadagnato il favore del grande pubblico con pre-ordini superiori del 48% rispetto allo scorso anno: bene anche il modello standard (+10%) mentre sembra stia iniziando a scemare, almeno per quest’anno, l’interesse per iPhone 16 Pro (-27%) e iPhone 16 Pro Max (-16%).

I modelli base, quindi, sembrano essere piaciuti di più rispetto a quelli della serie Pro, che però riesce comunque a mantenere lo scettro di smartphone più desiderato: la stima delle vendite, infatti, vede il Pro Max in cima con 17 milioni di unità, seguito a ruota da Pro con 9.8, base con 7.3 e Plus con 2.6. Ovviamente si tratta di stime e non di dati di vendita ufficiali, per cui prima di avere la certezza delle cifre bisognerà aspettare comunicazioni direttamente da Apple.

