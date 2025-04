Samsung Galaxy S25 Edge: il flagship ultrasottile si avvicina, ma non per tutti

Durante l’evento Unpacked di gennaio, il colosso tech asiatico non si è limitato a presentare la nuova serie Galaxy S25 ma ha anticipato una grande novità. Samsung Galaxy S25 Edge sarà il top di gamma più sottile della famiglia e secondo le ultime indiscrezioni siamo finalmente vicini al debutto. Tuttavia potrebbe essere ancora presto per cantare vittoria.

Samsung Galaxy S25 Edge: nuovi indizi su uscita, disponibilità e prezzo

S25 – Crediti: Samsung

L’ultima One UI 7 non è stata l’unica cosa ad arrivare in ritardo; secondo le indiscrezioni più recenti, la presentazione di Samsung Galaxy S25 Edge sarebbe stata posticipata. Inizialmente il debutto era fissato per aprile, ma alla fine il debutto slitterà al prossimo mese. Nuove voci dalla Corea del Sud “confermano” la data del 13 maggio, con alcuni dettagli in più.

In questo giorno dovrebbe tenersi la presentazione ufficiale, un evento Unpacked probabilmente solo online; i preordini sarebbero attivi dal 14 al 20 maggio, mentre le vendite si aprirebbero dal 23 maggio. Comunque il lancio partirà da Corea del Sud e Cina; il debutto negli Stati Uniti partirebbe dal 30 maggio. Il flagship ultrasottile arriverà poi in altri paesi selezionati dopo questa data.

Non è chiaro se oltre agli USA saranno presenti anche altri mercati occidentali; probabile che Samsung Galaxy S25 Edge arriverà alle nostre latitudini nel corso del mese di giugno, quindi ci sarà da attendere.

Altre indiscrezioni sul prezzo

La fonte asiatica cita i presunti prezzi in patria: si parla di 1,5 milioni di KRW (circa 921€ al cambio) per la versione base da 256 GB; quella superiore da 512 GB costerebbe 1,63 milioni di KRW (circa 1.000€). Di queste cifre ci interessa poco, ma in precedenza sono trapelati anche i possibili prezzi in Europa.