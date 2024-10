CUBOT KingKong Star 2 ufficiale: il rugged 5G potente e sottile è tornato

Dopo il debutto del suo gaming phone 5G, la compagnia cinese torna con un nuovo smartphone ultra-resistente. CUBOT KingKong Star 2 5G non è soltanto un rugged phone pensato per offrire la massima robustezza, ma è anche sottile e performante: l’azienda ha svelato tutti i dettagli su specifiche tecniche e uscita e ovviamente non possiamo che aspettarci un prezzo d’eccezione!

CUBOT KingKong Star 2 5G: specifiche tecniche, prezzo e uscita del nuovo rugged del brand

Crediti: CUBOT

Il primo capitolo della serie Star è stato anche il primo rugged phone del brand dotato di connettività 5G. Per il nuovo modello, CUBOT ha pensato bene di cambiare strategia introducendo una novità: il profilo ha uno spessore complessivo di 13,5 mm e di 7,2 mm nel punto più sottile della scocca. CUBOT KingKong Star 2 5G è un rugged phone dotato di certificazioni IP68, IP69K e MIL-STD-810H (quindi resistente ad acqua, urti, cadute e temperature estreme), ma senza esagerare troppo con le dimensioni. Il display è un’unità LCD da 6,72″ Full HD+ con refresh rate a 144 Hz (per un’esperienza sempre fluida) e protezione Gorilla Glass.

Il chipset a bordo è il Dimensity 8200 di MediaTek, SoC fino a 3,1 GHz, accompagnato da 12 GB di RAM (con la possibilità di usufruire di 12 GB aggiuntivi di Virtual RAM) e con connettività 5G. L’autonomia è affidata ad una batteria da 5.100 mAh con ricarica rapida (cablata) da 33W mentre il comparto fotografico vede protagonista un sensore principale da 100 MP (c’è anche un obiettivo macro da 5 MP). Frontalmente trova spazio una selfie camera da 32 MP.

Crediti: CUBOT

Il rugged phone è arricchito da una chicca: il retro di KingKong Star 2 ospita un display posteriore da 1,85″, utile per visualizzare le notifiche ed accedere ad alcune funzionalità senza dover sbloccare il telefono. Infine, per raffreddare i bollenti spiriti, è presente anche un sistema di dissipazione del calore LiquidCool Technology.

Il nuovo smartphone ultra-resistente (e sottile) CUBOT KingKong Star 2 5G sarà disponibile a livello globale dal 21 ottobre: sicuramente non mancheranno delle occasioni dedicate, quindi meglio attendere il fatidico giorno per scoprire il prezzo in offerta lancio. Il rugged è già presente su AliExpress mentre nel sito ufficiale di CUBOT c’è un’interessante promozione!

