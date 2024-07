CUBOT MAX 5 è il gaming phone 5G da avere, presto in offerta lancio!

Nonostante il caldo la voglia di innovare non va in vacanza: quest’estate siamo assistendo al debutto di vari smartphone del brand cinese, tra modelli rugged e non solo. La nuova aggiunta in arrivo a luglio è CUBOT MAX 5, gaming phone dal look futuristico ed il supporto alla connettività 5G, un dispositivo che promette di regalare grandi soddisfazioni ma ad un prezzo davvero accessibile!

CUBOT MAX 5 si avvicina all’uscita: il gaming phone sarà in offerta lancio, insieme ad altri sconti CUBOT su AliExpress

Crediti: CUBOT

Annunciato a inizio mese, CUBOT MAX 5 è ormai ad un passo dall’uscita globale: rispetto ai classici modelli rugged del brand, a questo giro siamo alle prese con uno smartphone ultra-resistente, ma con un terminale che ha tutte altre carte da giocare. Il design è decisamente sopra le righe: la scocca posteriore ospita una tripla fotocamera con flash LED mentre la cover presenta dei dettagli futuristici che strizzano l’occhio al gaming (a sottolineare la natura del telefono). Il display è un ampio pannello da 6,95″ di diagonale con refresh rate a 144 Hz, per la massima fluidità mentre si gioca; a muovere il tutto troviamo il chipset Dimensity 8200 di MediaTek, un SoC performante ed adatto sia al mobile gaming che al multitasking.

Crediti: CUBOT

Giocare significa anche sfruttale al massimo il proprio smartphone e questo può causare un aumento della temperatura (specialmente con l’afa di questi giorni). Niente paura, perché CUBOT MAX 5 utilizza un sistema di raffreddamento LiquidCool per mantenere sempre fresche le temperature interne. Lato connettività la stabilità è garantita dal WiFi 6, per sfruttare la velocità di internet senza compromessi. Tra le altre caratteristiche abbiamo una fotocamera da 100 MP ed un modulo selfie da 32 MP, una capiente batteria da 5.100 mAh con ricarica rapida da 33W ed una configurazione con speaker stereo per un audio immersivo in ogni occasione.

Crediti: CUBOT

Il nuovo CUBOT MAX 5 sarà in vendita ad un prezzo speciale dal 22 al 24 luglio su AliExpress: durante questo periodo il gaming phone costerà solo 182,9$ con la possibilità di ottenere un ulteriore sconto grazie al codice “MAX5SBD” (che farà scendere il prezzo a 172,9$). Il codice è valido solo per i primi 200 utenti. Oltre a questo modello nello stesso periodo saranno in promozione anche KingKong ACE 3 e KingKong X 5G, ma le novità di CUBOT non finiscono qui. Nei giorni dal 22 al 24 luglio, infatti, sarà attiva la promozione Top Brand Day su AliExpress, con sconti fino all80% su tantissimi prodotti della compagnia!

