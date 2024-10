Samsung Galaxy S24 FE smontato: quanto è facile ripararlo?

Arrivato sul mercato soltanto pochi giorni fa, per il nuovo Samsung Galaxy S24 FE è già tempo di finire sotto i ferri per scoprire com’è fatto realmente lo smartphone della compagnia coreana e quanto può essere riparato. Il primo teardown è arrivato dagli esperti di PBKreviews, che hanno smontato completamente il dispositivo per verificarne l’assemblaggio e li migliorie apportate da Samsung rispetto alla precedente generazione.

ll nuovo Galaxy S24 FE ottiene un ottimo punteggio di riparabilità

Una volta rimosso il pannello posteriore, il nuovo Samsung Galaxy S24 FE risulta molto simile ad S23 FE, almeno nel layout e nella sistemazione dei componenti. Il chipset Exynos 2400e è protetto da un dissipatore di calore, con pellicola in grafite e pasta termica, ed una camera di vapore che l’azienda ha definito “1.1x” più grande rispetto al passato. Questa particolare miglioria si traduce in una camera più grande del 10% rispetto a quella di Galaxy S23 FE.

Lo smartphone, però, sembra essere estremamente riparabile in caso di danni e rottura, tanto da guadagnare un punteggio di 8.5 su 10 nella particolare scala di riparabilità ideata da PBKreviews. Lo schermo può essere facilmente rimosso e sostituito, così come la componentistica interna è ben separata per poter sostituire solo le parti difettose. Per lo smontaggio completo, vi consigliamo la visione del filmato che trovate in alto.

