Xiaomi 15 Ultra in tre materiali: il ritorno di una feature tanto gradita

Nel corso dell’evoluzione dell’industria degli smartphone abbiamo visto il susseguirsi di vari materiali, e Xiaomi 15 Ultra potrebbe segnare il ritorno di uno fra i più apprezzati. Era il 2016 quando l’azienda di Lei Jun stupiva il mondo intero creando la serie MIX, principalmente perché sdoganò il concetto di full screen che da lì in avanti avrebbe preso il sopravvento. Ma quello non fu il suo solo asso nella manica, perché si presentò come il primo smartphone di massa a sfoggiare una scocca realizzata in ceramica.

Xiaomi 15 Ultra potrebbe segnare il ritorno della scocca in ceramica

Da allora, tutti i modelli della serie Xiaomi MIX (pieghevoli esclusi) sono stati realizzati in ceramica, e negli anni l’utilizzo di questo materiale si è spostato anche alla serie principale. Il primo fu Xiaomi 5 sempre nel 2016, seppur in un’edizione molto limitata in pochissime unità, seguito poi da Xiaomi 11 Ultra nel 2021. Nonostante la ritrovassimo su Xiaomi 13 Pro nel 2022, quello fu l’ultimo modello Ultra in ceramica, scelta che non è più stata ripetuta né su 12S Ultra né su 13 Ultra e 14 Ultra.

Per il leaker Digital Chat Station, però, Xiaomi 15 Ultra sarebbe disponibile in tre varianti in base al materiale di cui sarebbe composta la scocca posteriore: vetro, ecopelle e ceramica. Tuttavia, per ora si parla ancora di fase prototipale, pertanto non è da escludere che Xiaomi stia valutando tutti i materiali possibili per poi escluderne alcuni in fase di commercializzazione.

Nelle ultime generazioni, i modelli Ultra hanno visto l’introduzione dell’ecopelle, materiale che riporta alla mente le fotocamere professionali, congeniali per restituire agli utenti la sensazione di un vero camera phone; inoltre, l’uso di un composto plastico del genere evita tutte le problematiche relative alle fratture tipiche del vetro. La ceramica non è altrettanto resistente alle cadute ma lo è decisamente di più ai graffi, oltre a restituire al tatto una sensazione appagante. Ma forse l’ecopelle potrebbe fare il suo ritorno, visto che si prospetta uno Xiaomi 15 Ultra ancora una volta votatissimo alla fotografia.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le