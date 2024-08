Snapdragon 7s Gen 3, 6 Gen 2 e 4 Gen 3: nuovi Qualcomm in arrivo

Aggiornamento 20/08: nuovi dettagli sullo Snapdragon 7s Gen 3, li trovate nell’articolo.

Prosegue l’opera di espansione del catalogo di System-on-a-Chip da parte di Qualcomm, che secondo le ultime informazioni trapelate in rete starebbe per lanciare tre nuovi SoC sul mercato. Lo rivelano le fonti di Android Headlines: dopo aver presentato lo Snapdragon 4s Gen 2, il chipmaker statunitense si appresterebbe a proporre nuovi modelli destinati alla fascia medio/bassa.

Qualcomm prepara tre nuovi SoC per la fascia medio/bassa: ecco cosa sappiamo

Non ne conosciamo il nome ufficiale bensì la sigla tecnica: con nome in codice “pitti“, SM4635 sarebbe la sigla tecnica dietro allo Snapdragon 4 Gen 3, visto che lo Snapdragon 4 Gen 2 è siglato come SM4450. Mancano le specifiche tecniche, ma immaginiamo che sia un SoC realizzato con processo produttivo a 4 nm, forse da parte di Samsung.

C’è poi il nome in codice “volcano“, sigla dietro cui si celerebbero due microchip: SM6650 ed SM7635, ovvero i possibili Snapdragon 6 Gen 2 e Snapdragon 7s Gen 3, anch’essi probabilmente realizzati a 4 nm. Per quest’ultimo si parla di “miglioramenti significativi” ma inferiori rispetto allo Snapdragon 7+ Gen 3: +20% nella CPU, +40% nella GPU, +30% nell’AI e +12% nell’efficienza.

Per tutti e tre questi SoC, Qualcomm vorrebbe alzare l’asticella in termini di rapporto qualità/prezzo, per microchip che probabilmente stanno già venendo testati da brand come Xiaomi, OPPO, Vivo e Realme, e si punta il dito verso Redmi: forse sarà Redmi Note 14 Pro 5G il primo a montare l’SM7635.

