Project Astra: continua il rollout dell’AI di Google che vede e sente!

In occasione dell’evento I/O 2024 tenutosi a maggio, Google ha svelato per la prima volta Project Astra, ovvero una intelligenza artificiale in grado di vedere e sentire che funziona esattamente come un assistente personale. L’arrivo sembrava essere previsto per la fine di quest’anno, ma in una recente comunicazione con gli azionisti, il CEO Sundar Pichai ha specificato che ci vorrà un po’ più di tempo prima di poter mettere le mani sull’ennesima rivoluzione dell’AI.

Il 2025 sarà un anno davvero importante per l’intelligenza artificiale di Google

La conferenza con gli azionisti per la chiusura del Q3 di Alphabet ha visto il CEO di Google impegnato a fornire spiegazioni sul possibile ritardo di Project Astra, una nuova funzione di Gemini Live che trasformerebbe l’AI in un assistente in grado di vedere il mondo circostante e fornire informazioni su di esso parlando direttamente con l’utente. Sundar Pichai ha specificato che, purtroppo, questo nuovo progetto non vedrà la luce prima dell’inizio del 2025.

“Project Astra è un assaggio del futuro. Stiamo lavorando per far sì che questa esperienza d’uso sia disponibile già all’inizio del 2025” ha annunciato agli azionisti il CEO di Google. Al momento, purtroppo, non si sa se l’accesso alla “visione” per Gemini Live sarà disponibile per tutti, ma è lecito aspettarsi un graduale rollout per gli abbonati Advanced, seguito poi da quello per utenti gratuiti (come accaduto per la modalità vocale).

In occasione del Mobile World Congress 2025 di Barcellona, Google ha confermato proprio quest’ultima ipotesi, annunciando anche un primo periodo di lancio per l’AI di Astra. A partire dalle prossime settimane, Google Astra entrerà ufficialmente in fase di rollout a marzo per gli utenti Gemini Advanced, che potranno sfruttare le nuove funzionalità di live video e screen-sharing direttamente all’interno di Gemini Live.

Alcuni utenti, come segnalato su Reddit, hanno iniziato a vedere le prime funzionalità di Astra all’interno dell’app di Google Gemini. In particolare, sembra essere iniziato il rollout della visione dello schermo che permette all’AI di conoscere il contesto delle operazioni effettuate dall’utente. Sono arrivate anche le prime conferme del rollout, che starebbe continuando senza sosta per tutti gli utenti.

