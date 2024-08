Apple torna in Cina: ecco chi produrrà i nuovi iPhone 16

Negli scorsi anni abbiamo assistito ad un grande sforzo da parte di Apple per spostare la produzione dei propri dispositivi in India e ridurre di conseguenza la dipendenza dalla Cina. Fin dai primi tempi, però, ci si è subito resi conto che le cose non stessero andando nel migliore dei modi, con indiscrezioni che suggerivano i problemi nella produzione causati dall’inesperienza dei lavoratori indiani che solo allora stavano iniziando ad approcciare quelle tecniche. Per questo motivo, a quanto, per la produzione dei nuovi iPhone 16, Apple potrebbe aver deciso di tornare sui propri passi, sbarcando nuovamente in Cina.

L’India non convince Apple: saranno i cinesi di Foxconn a produrre i nuovi iPhone 16

Crediti: Sonny Dickson @ Twitter/X

Secondo quanto riportato da “Asia Weekly“, un settimanale di Hong Kong, Apple avrebbe scelto nuovamente le fabbriche di Foxconn in Cina per la produzione dei nuovi modelli della serie iPhone 16, citando proprio la grande difficoltà nella produzione incontrata in India. Nonostante, infatti, l’assemblamento dei prodotti possa avvenire nel paese indiano con un costo della manodopera inferiore, è sempre necessario importare alcuni elementi hardware dalla Cina, incorrendo quindi in ulteriori costi di import ed export.

Presumibilmente, quindi, tutti gli iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro e 16 Pro Max che arriveranno sui mercati internazionali al lancio saranno prodotti in Cina, con la produzione che verrà spostata lentamente negli altri paesi soltanto alcuni mesi dopo il rilascio ufficiale, proprio come accaduto in precedenza con gli altri modelli. L’attesa per i nuovi iPhone, tuttavia, potrebbe essere ormai giunta al termine: secondo le ultime indiscrezioni, infatti, la presentazione e la commercializzazione dovrebbe avvenire nel giro di un mese.

