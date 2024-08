Xiaomi 15 Ultra: una delle novità principali sarà Concert Videography

Vi ricordate quando era partito il trend della gente che affittava i Samsung per filmare i concerti? Era il 2023, quando Galaxy S23 Ultra era il miglior camera phone sulla piazza per chi cercava uno smartphone capace di zoomare sulla lunga distanza. Poi quel formidabile teleobiettivo ottico 10x è stato rimpiazzato con un 5x su S24 Ultra per lo scorno di molti, le aziende cinesi hanno capitalizzato su questo passo indietro e si prevede che Xiaomi 15 Ultra potrebbe diventare il nuovo punto di riferimento.

Concert Videography debutterà con Xiaomi 15 Ultra: ecco di cosa si tratterà

Concert Videography: questo sarebbe il nome dell’inedita funzionalità svelata dal leaker Kartikey Singh e che dovrebbe trovare spazio nella fotocamera di Xiaomi 15 Ultra. Come anticipato dagli scorsi rumor, il prossimo camera phone della casa cinese dovrebbe nuovamente offrire una coppia di teleobiettivi ma differenti dai 50 MP 3.2x/5x di Xiaomi 14 Ultra. Si vocifera la presenza di un teleobiettivo standard 3x e di un periscopiale 4x da 200 MP, soluzione molto simile a quella di vivo X100 Ultra.

Questa scelta permetterebbe a Xiaomi 15 Ultra di supportare lo zoom 30x nei video in fase di registrazione. Nonostante sulla carta sia peggiore del succitato teleobiettivo 10x di Samsung, capace di zoomare fino a 100x nei video, abbiamo potuto constatare come lo Xiaomi 14 Ultra abbia uno degli zoom più potenti al mondo. Merito dell’intelligenza artificiale, che interviene con la funzione Ultra Zoom per effettuare un’interpolazione degli scatti: che venga fatto lo stesso nei video?

Da buon camera phone quale sarà, la fotocamera sarà il punto focale di Xiaomi 15 Ultra, che però si vocifera apporterà grosse modifiche anche ad altri aspetti della scheda tecnica, compresi display e memorie.

