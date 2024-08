Il 2024 sorride ai tablet, soprattutto per quelli di Xiaomi

Dopo un 2023 deludente in quanto costantemente in rosso, quest’anno sta portando sollievo al mercato dei tablet. Dopo una timida crescita nei primi mesi, il Q2 2024 si è chiuso con una crescita del +18%, attestandosi sulle 35,9 milioni di unità; va bene anche ai Chromebook, con 6 milioni di unità vendute e una crescita del +4%, ma quali sono i marchi che stanno andando per la maggiore?

Risalgono le vendite di tablet nel 2024, ecco quali sono i marchi più apprezzati

Dopo il picco registrato fra 2020 e 2021, quando la pandemia spinse in tanti a comprare un tablet da usare in casa per intrattenersi e/o lavorare, il 2024 potrebbe essere l’anno della rinascita. Come fa presente l’analista di Kieren Jessop di Canalys, “i lanci di nuovi prodotti hanno coinciso con un aumento della domanda di aggiornamento ciclico a seguito dell’impennata delle vendite di tablet verificatasi durante la pandemia“.

Le vendite sono salite in aree geografiche come Europa, India e Medio Oriente, anche se è il mercato cinese dei tablet quello ad aver registrato l’impennata più considerevole. Come al solito, al primo posto della classifica troviamo Apple: iPad continua a essere il prodotto più apprezzato, con una crescita del +18,5% pari a 13,9 milioni di unità che equivalgono al 38,7% del mercato globale.

In seconda posizione troviamo Samsung, cresciuta del +12,7% al 18,9%, ma come anticipato sono i marchi provenienti dalla Cina che hanno registrato un vero e proprio boom. In primis Huawei, salita del +50,8% al 7% dell’industria globale e Xiaomi, la cui crescita ammonta al +106,4%, superando Amazon e portandosi al 6% subito dietro a Lenovo al 6,9% con una crescita del 16,3%.

