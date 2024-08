Questa lampada da notte ricarica i tuoi dispositivi, segna l’orario e costa solo la metà!

Se siete alla ricerca di una lampada per il vostro comodino che sia funzionale ed elegante, l’offerta di oggi di TomTop potrebbe stupirvi e fare proprio al caso vostro. Tutti ormai siamo abituati a tenere in carica lo smartphone sul comodino del letto, ma grazie alla Bedside Table Lamp Wireless Charging potremo tenere tutto in ordine e guadagnare anche dei fantastici giochi di luce RGB: oggi ad un prezzo davvero incredibile!

Bedside Table Lamp Wireless Charging con Bluetooth e luce ambientale oggi a meno di 30€!

Crediti: TomTop

Bedside Table Lamp Wireless Charging offre un design molto particolare, con una struttura a forma di C la cui parte interna accoglie una luce ambientale RGB che può essere regolata in base alle esigenze del momento. Sulla parte esterna, quindi quella fontrale, invece è presente l’orologio digitale con sveglia e comandi per regolare le impostazioni del dispositivo. La parte superiore, invece, accoglie due caricatori wireless (da 15W e 5W) utili a ricaricare contemporaneamente sia lo smartphone che lo smartwatch (oppure le cuffie, in caso in cui la custodia offra il supporto per la ricarica wireless).

Questa lampada, inoltre, grazie al supporto per la connessione Bluetooth, funge anche da speaker wireless a cui è possibile collegare lo smartphone o altri dispositivi per riprodurre la propria musica preferita direttamente dal comodino. Il dispositivo è alimentato tramite cavo USB-C incluso in confezione, ma nel caso dovesse avere bisogno di un cavo più lungo potrete utilizzare anche quelli che avete già a casa.

La Bedside Table Lamp Wireless Charging di TomTop grazie alla nuova offerta lampo è disponibile oggi al prezzo di 27.89€, con uno sostanzioso sconto del 51%. La spedizione, in questo caso, avviene direttamente dai magazzini cinesi del celebre store online ed è completamente gratuita.

