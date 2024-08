Google Pixel 9, 9 Pro, 9 Pro XL e 9 Pro Fold senza segreti: trapelano anche le date di lancio

Aggiornamento 02/08: un nuovo leak ha svelato quelle che potrebbero essere le date di lancio dei dispositivi che andranno a comporre la lineup di Pixel 9 e che saranno presentati ufficialmente il prossimo 13 agosto. Trovate tutte le informazioni all’interno dell’articolo.

Quest’anno l’appuntamento con i nuovi top di gamma di Google arriverà prima del solito: l’evento dedicato alla serie Pixel si terrà ad agosto, decisamente in anticipo rispetto a quanto visto finora (ottobre è sempre stato il mese caldo). Stavolta la casa di Mountain View ha deciso di fare sul serio: non due, ma ben quattro smartphone compresi un pieghevole ed un modello in formato maxi. In questo approfondimento abbiamo raccolto tutti i leak e le conferme su Google Pixel 9, 9 Pro, 9 Pro XL e 9 Pro Fold, con i dettagli su specifiche tecniche, prezzo e disponibilità.

Google Pixel 9 (standard, Pro, Pro XL, Pro Fold): tutto quello che sappiamo su specifiche tecniche, prezzo e uscita sul mercato

Design e display

Crediti: OnLeaks x 91mobiles

Il design della serie Google Pixel 9 era già stato anticipato da varie indiscrezioni, prima con immagini render e poi con vari scatti e video hands-on. Il concept generare resta quello di Pixel 8 e 8 Pro, con un modulo fotografico orizzontale che attraversa la parte superiore della scocca. Tuttavia la nuova generazione si distingue per uno stile molto diverso rispetto a quanto visto con i precedenti top di gamma. Nel caso di Pixel 9 Pro Fold abbiamo un design in-fold (quindi con uno schermo pieghevole verso l’interno) ed uno stile generale che prende le distanze dal primo Pixel Fold.

Crediti: OnLeaks x 91mobiles

In merito agli schermi della serie, Pixel 9 e 9 Pro sono caratterizzati da un pannello OLED da 6,3″ con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 120 Hz; la versione maggiorata Pixel 9 Pro XL monta un pannello da 6,8″ presumibilmente con risoluzione QHD+, sempre a 120 Hz e con tecnologia LTPO. Tutti i modelli sono dotati di display flat e di un lettore d’impronte digitali integrato; secondo alcuni leak si tratterebbe di una soluzione a ultrasuoni, ma per ora mancano conferme. Le cose cambiano con Pixel 9 Pro Fold: frontalmente ci sarebbe uno schermo da 6,3″ mentre all’interno troverebbe spazio un pannello Super Actua Flex da 8″. Il lettore d’impronte digitali sarebbe posizionato di lato, integrato nel pulsante di accensione.

Specifiche tecniche

Crediti: OnLeaks x 91mobiles

Ovviamente l’intera serie Pixel 9 presenta delle specifiche tecniche di alto livello, tutte basate sul nuovo Google Tensor G4, SoC proprietario di ultima generazione. Il chipset sarebbe realizzato a 4 nm e prodotto da Samsung (per i 3 nm TSMC bisognerà aspettare il futuro G5, secondo i leak) ed avrebbe la seguente configurazione:

1x Cortex-X4 @ 3.1 GHz

3x Cortex-A720 @ 2.6 GHz

4x Cortex-A520 @ 1.95 GHz

Lato memorie Pixel 9 sarebbe l’unico modello della serie con 12 GB di RAM mentre i fratelli maggiori Pixel 9 Pro, 9 Pro XL e 9 Pro Fold avrebbero tutti 16 GB di RAM. Mancano ancora i dettagli sullo spazio di archiviazione, batteria e ricarica. Ovviamente lato software dovremmo trovare a bordo Android 15 e non possiamo fare a meno di aspettarci la stessa politica di aggiornamenti vista con la serie Pixel 8 (7 anni di major update di Android e 7 anni di patch di sicurezza). Inoltre pare che ci sarà Gemini Advance incluso gratuitamente per un anno, ma solo per chi acquisterà uno dei modelli della gamma entro il mese di ottobre 2025.

Crediti: OnLeaks x 91mobiles

In base ai materiali pubblicitari trapelati è possibile scoprire qualcosa di più sulle funzionalità legate all’intelligenza artificiale. Secondo quanto riportato, l’intera serie Pixel 9 è progettata appositamente per l’AI: il tutto è alimentato da Gemini AI e sono presenti funzioni come Cerchia e Cerca, la nuova feature Pixel ScreenShots (che aiuta a salvare informazioni come eventi, luoghi ed altro ancora) e Magic Editor, per migliorare gli scatti fotografici con tanti strumenti dedicati.

Fotocamera

Il comparto fotografico della gamma non sembra cambiare le carte in tavola per quanto riguarda il sensore principale, ma sono visibili vari miglioramenti degli obiettivi secondari. Il piccolo della famiglia, Pixel 9, è l’unico dotato di una doppia fotocamera (da 50 + 48 MP) con un ultra-grandangolare. I fratelli maggiori Pixel 9 Pro e 9 Pro XL offrono una tripla fotocamera da 50 + 48 + 48 MP e guadagnano un teleobiettivo. Infine c’è Pixel 9 Pro Fold con il suo triplo modulo da 48 + 10,5 + 10,8 MP, con ultra-wide e teleobiettivo.

Pixel 9 Pixel 9 Pro/Pro XL Pixel 9 Pro Fold Primario 50 MP 50 MP 48 MP Ultra-grandangolare 48 MP 48 MP 10,5 MP Teleobiettivo – 48 MP 10,8 MP Frontale 10,5 MP 42 MP Interna: 10 MP



Esterna: 10 MP

Google Pixel 9, 9 Pro, 9 Pro XL e 9 Pro Fold – Prezzo e uscita

La data di presentazione dei nuovi Google Pixel 9 è fissata per il 13 agosto. Non è dato di sapere se in Italia arriveranno tutti dispositivi della gamma ma una cosa sembra certa: Pixel 9 Pro Fold non arriverà in Italia, vista la sua assenza dai teaser ufficiali nel sito di Google Store (il dispositivo è presente, invece, nello store francese e tedesco).

Tuttavia, secondo un leak, il 13 agosto sarà soltanto la data in cui inizieranno i preordini, poiché Google Pixel 9, 9 Pro e 9 Pro XL potrebbero arrivare sul mercato soltanto la settimana successiva, ovvero il 22 agosto. Per Pixel 9 Pro Fold, invece, potrebbe esserci da aspettare ancora di più: il lancio, infatti, sembrerebbe essere previsto per il 4 settembre.

Di recente, inoltre, hanno fatto capolino anche varie indiscrezioni sul prezzo di vendita in Europa: di seguito trovate le varie configurazioni, insieme al presunto prezzo leak.

Google Pixel 9 128 GB – 899€ 256 GB – 999€

Pixel 9 Pro 128 GB – 1.099€ 256 GB – 1.199€ 512 GB – 1.329€

Pixel 9 Pro XL 128 GB – 1.199€ 256 GB – 1.299€ 512 GB – 1.429€ 1 TB – 1.689€

Pixel 9 Pro Fold 256 GB – 1.899€ 512 GB – 2.029€



