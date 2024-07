Google Pixel 9 si ispira a Samsung e soffia una delle MIGLIORI FUNZIONI dei Galaxy S

L’evento di lancio della nuova serie Pixel si avvicina sempre di più e ovviamente le indiscrezioni non possono che intensificarsi. In linea generale sappiamo quello che ci aspetta, eppure i leak riescono ancora a lasciarci di stucco: secondo le ultime novità Google Pixel 9, 9 Pro e 9 Pro XL potrebbero essere i primi smartphone della casa di Mountain View equipaggiati con un lettore d’impronte ad ultrasuoni!

Pixel 9 e 9 Pro saranno i primi smartphone di Google con un lettore d’impronte digitali ad ultrasuoni?

Crediti: Rozetked

La presentazione della gamma è fissata per il 13 agosto e anche se non ci sono ancora immagini ufficiali i leak hanno già colpito (con l’intero trittico mostrato in foto). Stando a quanto trapelato, quest’anno Google lancerà 3 modelli: Pixel 9 base, la versione Pro e il fratello maggiore Pro XL, dotato di uno schermo più ampio. Tra le novità che vedremo a bordo a questo giro ci sarebbe anche un lettore d’impronte digitali ad ultrasuoni: si tratta di una funzione che Samsung utilizza da tempo sui top di gamma della serie Galaxy S e che compare anche su alcuni flagship vivo e iQOO.

Fino a questo momento Google ha utilizzato lettori ottici (sotto il display) a marchio Goodix mentre ora dovrebbe fare un balzo in avanti non da poco. Si vocifera infatti del lettore ad ultrasuoni 3D Sonic Gen 2 (QFS4008) prodotto da Qualcomm, lo stesso di Samsung Galaxy S24 Ultra. Secondo i leak quest’anno arriverà anche Pixel 9 Pro Fold, ma il pieghevole avrebbe dalla sua il solito lettore d’impronte laterale (integrato nel pulsante di accensione).

Come funziona il lettore d’impronte digitali ad ultrasuoni?

Crediti: Weibo

Questa tecnologia si discosta completamente dal lettore d’impronte ottico, che illumina il polpastrello quando posizionato sopra di esso e confronta la scansione con un’immagine precedentemente registrata dall’utente. Il telefono viene sbloccato se l’impronta viene riconosciuta. Cosa cambia con un lettore d’impronte ad ultrasuoni? In questo modulo il sensore invia dei segnali ad ultrasuoni quando il polpastrello viene posizionato sopra di esso, rilevando un’immagine 3D dell’impronta. Il riconoscimento avviene il modo più rapido, preciso ed affidabile rispetto ad un classico sensore ottico. Anche la registrazione dell’impronta avviene con una maggiore precisione (trattandosi di una scansione 3D), con il risultato di avere un ulteriore livello di sicurezza rispetto ad un lettore ottico.

Cosa aspettarsi dai prossimi smartphone della serie Pixel

Google Pixel 9 – Scheda tecnica presunta

Crediti: Onleaks x 91mobiles

Dimensioni di 152,8 x 71,9 x 8,5 mm per ??? grammi

Certificazione IP68

Display OLED da 6,1″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel) con refresh rate a 120 Hz e vetro protettivo Gorilla Glass Victus

da (2.400 x 1.080 pixel) con refresh rate a e vetro protettivo Gorilla Glass Victus Lettore d’impronte sotto il display (ad ultrasuoni )

) Raffreddamento passivo (con grafite e rame)

SoC Google Tensor G4 a 4 nm Samsung + co-processore Titan

a 4 nm Samsung + co-processore Titan CPU a 8 core (1 x Cortex-X4 a 3,1 GHz + 3 Cortex-A720 a 2,6 GHz + 4 Cortex-A520 a 1,95 GHz)

a + 3 Cortex-A720 a 2,6 GHz + 4 Cortex-A520 a 1,95 GHz) GPU Mali-G715 MP7

8 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 128/256 GB di memoria UFS 3.1 non espandibile

di memoria UFS 3.1 non espandibile Batteria da ??? mAh con ricarica rapida da ??W e wireless (Qi)

con ricarica rapida da e wireless (Qi) Supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, USB Type-C 3.2, speaker stereo

Doppia fotocamera /

Selfie camera /

Sistema operativo Android 14

Google Pixel 9 Pro – Scheda tecnica presunta

Crediti: Onleaks x Mysmartprice

Dimensioni di 162,7 x 76,6 x 8,5 mm per ??? grammi

Certificazione IP68

Display OLED LTPO da 6,5″ QHD+ con refresh rate a 120 Hz e vetro protettivo Gorilla Glass Victus

da con refresh rate a e vetro protettivo Gorilla Glass Victus Lettore d’impronte sotto il display (ad ultrasuoni )

) Raffreddamento passivo (con grafite e rame)

SoC Google Tensor G4 a 4 nm Samsung + co-processore Titan

a 4 nm Samsung + co-processore Titan CPU a 8 core (1 x Cortex-X4 a 3,1 GHz + 3 Cortex-A720 a 2,6 GHz + 4 Cortex-A520 a 1,95 GHz)

a + 3 Cortex-A720 a 2,6 GHz + 4 Cortex-A520 a 1,95 GHz) GPU Mali-G715 MP7

12 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 128/256/512 GB di memoria UFS 3.1 non espandibile

di memoria UFS 3.1 non espandibile Batteria da ??? mAh con ricarica rapida da ??W e wireless (Qi)

con ricarica rapida da e wireless (Qi) Supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, USB Type-C 3.2, speaker stereo

Tripla fotocamera /

Selfie camera /

Sistema operativo Android 14

Google Pixel 9 Pro XL – Scheda tecnica presunta

Dimensioni /

Certificazione IP68

Display OLED LTPO da 6,7″ QHD+ con refresh rate a 120 Hz e vetro protettivo Gorilla Glass Victus

da con refresh rate a e vetro protettivo Gorilla Glass Victus Lettore d’impronte sotto il display (ad ultrasuoni )

) Raffreddamento passivo (con grafite e rame)

SoC Google Tensor G4 a 4 nm Samsung + co-processore Titan

a 4 nm Samsung + co-processore Titan CPU a 8 core (1 x Cortex-X4 a 3,1 GHz + 3 Cortex-A720 a 2,6 GHz + 4 Cortex-A520 a 1,95 GHz)

a + 3 Cortex-A720 a 2,6 GHz + 4 Cortex-A520 a 1,95 GHz) GPU Mali-G715 MP7

12 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 128/256/512 GB di memoria UFS 3.1 non espandibile

di memoria UFS 3.1 non espandibile Batteria da ??? mAh con ricarica rapida da ??W e wireless (Qi)

con ricarica rapida da e wireless (Qi) Supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, USB Type-C 3.2, speaker stereo

Tripla fotocamera /

Selfie camera /

Sistema operativo Android 14

