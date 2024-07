Niente Pixel 9 Pro Fold per l’Italia? I primi indizi dal Google Store

Negli ultimi giorni Google ha ufficializzato l’arrivo del nuovo Pixel 9 Pro Fold con un primo video teaser, ma sembra proprio che il pieghevole di Big G sia destinato ancora una volta ad arrivare soltanto in determinati paesi. Come accaduto con il primo Pixel Fold, infatti, anche questo secondo foldable di Google potrebbe non arrivare in Italia, stando agli indizi trovati sullo store ufficiale della compagnia.

Pixel 9 Pro Fold assente sul Google Store: non arriverà in Italia?

Visitando il Google Store italiano in queste ore è possibile visualizzare un avviso che invita a registrarsi per rimanere informati sul nuovo Pixel 9 Pro e riceve immediatamente le ultime novità e offerte. Sembrerebbe essere tutto nella norma, se non fosse per il fatto che visitando il Google Store francese e tedesco, nella medesima immagine appare anche il Pixel 9 Pro Fold.

Come già successo per il primo Pixel Fold, quindi, il nuovo Pixel 9 Pro Fold potrebbe non arrivare in Italia, o almeno non farlo immediatamente quando sarà presentato il prossimo 13 agosto. Google sembra avere una tradizione per i rilasci a ondate, e proprio come accaduto per Pixel Tablet potremmo dover aspettare ancora qualche mese prima di poter mettere le mani sul pieghevole di Big G.

Vale la pena sottolineare, però, che si tratta di pure speculazioni (seppure gli indizi siano abbastanza evidenti): dovremo attendere quindi che Google si pronunci in via ufficiale per scoprire se Pixel 9 Pro Fold sarà effettivamente disponibile in Italia oppure no.

