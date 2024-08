Salta in sella ad una bici elettrica Eleglide con le nuove offerte di Geekmall!

La stagione estiva è sicuramente il periodo migliori per godersi delle lunghe passeggiate in bicicletta, quindi perché non munirsi immediatamente di una nuova e-bike per fare delle scompagnate all’aperto? Grazie alla nuova promozione di Geekmall è possibile risparmiare fino a 150€ sui nuovi modelli Eleglide C1 e C1 ST, ottenendo anche un regalo davvero molto comodo per chi ama andare in bicicletta. Scoprite subito come approfittare di queste incredibili offerte!

Risparmia 150€ sulle nuove Eleglide C1 e C1 ST con i coupon estivi di Geekmall

Eleglide C1 è una trekking bike elettrica con motore mid-drive da 250W in grado di assicurare una velocità massima di 25 Km/h. Lo stile della bicicletta è il classico step-over con ruote da 27.5″ e pneumatici da 2.25″ in grado di affrontare tranquillamente sia le strade asfaltate che i sentieri fuori-strada. La pedalata è regolata da un cambio Shimano a 7 rapporti, mentre sul manubrio è installato un display LCD intelligente che permette di tenere sempre sotto controllo la velocità, i km percorsi e l’autonomia residua.

La bicicletta è dotata di sospensioni idrauliche con design a bloccaggio, in modo da poterle fermare sulle strade pianeggianti per guadagnare più velocità e sbloccarle sui terreni dissestati per una guida più confortevole. I freni a disco idraulici, inoltre, assicurano grande sicurezza con un controllo preciso della velocità ed una potenza di frenata migliorata. La batteria da 522 Wh, inoltre, permette di percorrere fino a 150 km in modalità “pedalata assistita“, in modo da potersi godere passeggiate anche più lunghe senza doversi mai preoccupare di tornare a casa per ricaricare la batteria.

Se lo stile step-over non fa al caso vostro, allora potrete scegliere Eleglice C1 ST che, insieme a tutte le già citate incredibili caratteristiche, mette a disposizione degli appassionati di e-bike un design step-through, molto più comodo per chi magari indossa vestiti più larghi oppure non ama dover “saltare in sella”, ma preferisce sedersi comodamente.

Eleglide C1 e Eleglide C1 ST sono disponibili da oggi al prezzo di 1199.99€ grazie al codice sconto di Geekmall che trovate qui sotto, con un regalo che vi permetterà di portare a casa anche una borsa da attaccare al manubrio ed un kit di attrezzi per la riparazione. Potrete approfittare di questa e di tante altre offerte sulle biciclette Eleglide fino al 5 settembre 2024: per tutte le informazioni sulla promozione e sugli altri prodotti disponibili in sconto vi lasciamo alla pagina ufficiale di Geekmall.

