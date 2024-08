Creality Ender 3 V3 Plus è la stampante 3D perfetta per gli oggetti più grandi: oggi in sconto con coupon

Le stampanti 3D possono spesso arrivare a costare diverse centinaia di euro, ma grazie all’offerta di oggi di Cafago con codice sconto è possibile portare a casa un modello top di gamma risparmiando davvero tanto. Stiamo parlando di Creality Ender 3 V3 Plus, una stampante 3D dotato di ultima generazione che oggi può essere vostra ad un prezzo davvero eccezionale: meno di 420€ per iniziare a creare qualsiasi oggetto 3D vi passi per la testa!

Creality Ender 3 V3 Plus a meno di 420€ grazie al codice sconto di Cafago

Crediti: Creality

Creality Ender 3 V3 Plus è una stampante 3D a filamento con un’area di lavoro di 30x30x33 centimentri, che permette di creare oggetti più grandi rispetto alle tradizionali dimensioni senza alcun tipo di problema. Grazie ai motori CoreXZ, questa stampante è in grado di raggiungere una velocità di 600mm/s, con un’accellerazione di 20.000mm/s: questo significa che creare un piccolo prototipo di stampa può arrivare a richiedere soltanto pochi minuti.

Grazie all’auto-calibrazione, il modello V3 Plus è in grado di prepararsi per la stampa in modo completamente automatico, impostare la velocità delle ventole, la temperatura e il livellamento del letto di stampa. Il dispositivo può essere controllato direttamente dal pannello touch-screen da 4.3″ con risoluzione HD posizionato alla base, ma grazie alla connettività wireless è possibile anche utilizzare l’app per smartphone Creality Cloud per realizzare le proprie stampe in 3D.

Creality Ender 3 V3 Plus è disponibile oggi al prezzo di 418€ grazie al nuovo codice sconto proposto oggi da Cafago che trovate qui sotto. La spedizione, in questo caso, avviene direttamente dall’Europa ed è totalmente gratuita.

